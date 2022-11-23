Обязательная маркировка пива: pro и contra

Жаркая дискуссия между сторонниками и противниками обязательной маркировки пива пошла принимает новый оборот. По итогам практически одновременно прошедших на минувшей неделе пресс-конференций, в ходе которых стороны привели многочисленные аргументы за и против, представители потенциального оператора системы маркировки — Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) — сделали пространное заявление.

«По данным НИУ ВШЭ доля нелегального оборота пива и пивной продукции составляет более 16%, это максимум за последние пять лет, а суммарные потери бюджета больше 30 млрд рублей. Это потери в том числе легальных производителей, которые могли бы нарастить производство и получать дополнительно по оценкам ВШЭ 5 — 7 млрд рублей в год. Как сообщает Минпромторг РФ, поштучная прослеживаемость каждой упакованной единицы с идентификацией каждой бутылки, в ЕГАИС не ведется, 10% организаций из числа тех, чья годовая мощность менее 300 тысяч декалитров в год и в отношении которых Росалкогольрегулированием были приняты решения о допустимости осуществления деятельности без оснащения автоматическими счетчиками, фактически отсутствуют по заявленным адресам. То есть работают в нелегальном поле. Интеграция системы маркировки и ЕГАИС поможет решить эту проблему, притом без привлечения бюджетных средств. При этом маркировка не скажется ни на ценах, ни на объемах производства. Влияние маркировки на цены по подсчетам НИФИ Минфина не превышает 65 копеек на единицу продукции, по оценкам ВШЭ — это порядка 0,5%. Таким образом, изменения цен потребитель не заметит», — заявили «Эксперту» в ЦРПТ.

Статья по теме: Бюджет хотят дополнить пивом

«Нелегальный оборот пива возможен из-за пробела в контроле произведенных объемов и отсутствии поштучной прослеживаемости продукции. Производители с мощностью оборудования более 300 тысяч декалитров в год передают данные об объемах произведенной продукции в ЕГАИС в автоматическом режиме. Для этого у них на линиях установлены специальные счетчики, которые подсчитывают каждую единицу продукции. Остальные пивовары заносят данные в ЕГАИС в ручном режиме, что открывает возможность для выпуска нелегальной продукции без внесения ее в систему», — добавили в ЦРПТ.

Там сослались на данные Национального научного центра компетенций в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции (ННЦК), согласно которым 92% или 1798 производителям пива и пивной продукции из существующих 1950 разрешено не оснащать автоматическими средствами измерения и учета свои производства. Сейчас заявляемая доля 1798 мелких производителей, которые выведены из-под автоматизированного контроля, по данным Росалкогольрегулирования составляет 3,4%. Вместе с тем их суммарные максимально возможные объёмы производства (по верхней границе 300 тысяч декалитров в год) составляют 539 млн декалитров в год или 67,4% рынка, что превышает суммарные объёмы производства трех крупнейших игроков (Heineken, Carlsberg, Efes + ABInbev).

«Самый главный недостаток текущей системы — это отсутствие прослеживаемости каждой единицы товара по товаропроводящей цепочке. Таким образом, появляются возможности для злоупотребления: заявление меньших объемов, смешивание легальной продукции с нелегальной, изготовленной из низкокачественного сырья. Именно для исправления проблемы прослеживаемости ведется интеграция ЕГАИС и системы маркировки в формате “единого окна”. В результате не потребуется тратить бюджетные средства на доработку ЕГАИС под новый функционал, а нагрузка на производителей не вырастет», — сообщили в ЦРПТ.

Пивовары с оценками не согласились

Между тем, производители пива в принципе не соглашаются вышеприведенной оценкой масштабов нелегального оборота пенного напитка. «Это очень странные цифры, которые мы никак прокомментировать не можем, поскольку это не соответствует тому, что мы видим на рынке. Ежегодно производители уплачивают акциз на произведённое пиво на большее количество литров, чем продаётся в розничной торговле. Это как раз свидетельствует о том, что, как минимум, исследование не соответствует действительности. Но, полагаю, что его авторы сделают свои материалы и исходные данные публичными, чтобы была возможность верифицировать их выводы. Сейчас это исследование имеется только у ЦРПТ», — отметил в комментарии «Эксперту» генеральный директор АО МПБК «Очаково» Юрий Антонов.

Солидарны с ним и в Союзе российских пивоваров. «Ни одно ведомство 16% не подтверждает», — подчеркнули в отраслевой организации в беседе с корреспондентом «Эксперта».

Однако в ЦРПТ считают, что запускать маркировку пива и пивных напитков можно уже сейчас: разработаны соответствующие программное обеспечение и мобильные приложения, Центром и системными интеграторами сформированы запасы оборудования и комплектующих на складах, а эксперименты прошли успешно на всех возможных скоростях и форм-факторах.

При этом на просьбу «Эксперта» уточнить, как именно рассчитывалось возможное влияние введения маркировки рост цены пива, в ЦРПТ предметного ответа не дали, заметив лишь, что детальное описание методологии есть у изучавшего вопрос научно-исследовательского института.

У каждого свой расчет

Производители же пива, указывающие, что потребителям стоит ожидать повышения цены бутылки или банки на не на 65 копеек, а на более значимую сумму, своими выкладками с «Экспертом» поделились. «Допустим, производители выплачивают ЦРПТ за марку 0,5 рубля, расходные материалы — ещё примерно 0.15 рубля, амортизация оборудования — 0,2 рубля. Это 0,85 рубля. На это ещё начисляется НДС 20% — 1 рубль 2 копейки. Также торговые сети делают стандартную наценку на продукт. Это в среднем 60-75% от цены закупки. Таким образом, для потребителя цена вырастет примерно на 1,8 рубля», — подсчитал Юрий Антонов.

В Союзе российских пивоваров еще более категоричны в оценке. «Дополнительные затраты производителей (без учета инвестиций в маркировочное оборудование) в зависимости от объемов производства составят до 200-400 млн рублей в год. Такая значительная финансовая нагрузка в ситуации экономического кризиса, падения рентабельности российских перерабатывающих производств и снижению покупательского спроса населения может привести к еще большему снижению производства как пива, так и социально значимых безалкогольных напитков (питьевой воды, кваса и прочих). Указанные выше постоянные затраты приведут к увеличению отпускных цен на продукцию (в зависимости от типа продукции и объема тары) на 6-8%, что вместе с торговыми наценками и дополнительными затратами торговли на обработку кодов составит не менее 15% для конечного потребителя. В условиях низкого потребительского спроса это неизбежно приведет к снижению потребления качественных легальных напитков российского производства», — настаивают в отраслевом объединении.

Стоит отметить, что в пятницу в ходе заседания членов рабочей группы от экспертного и делового сообщества при подкомиссии по совершенствованию контрольно-надзорных и разрешительных функций федеральных органов исполнительной власти при правительственной комиссии по проведению административной реформы в сфере производства и оборота алкогольной продукции большинство участников проголосовало за невозможность согласования проекта постановления правительства РФ «Об утверждении Правил маркировки пива, напитков, изготавливаемых на основе пива, и отдельных видов слабоалкогольных напитков средствами идентификации и особенностях внедрения государственной информационной системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, в отношении пива, напитков, изготавливаемых на основе пива, и отдельных видов слабоалкогольных напитков». Копия протокола заседания есть в распоряжении «Эксперта».

Остается напомнить, что вступление в силу постановление правительства об обязательной маркировке пива и пивной продукции ожидается с 1 марта 2023 года. Соответственно, с 1 апреля должна начаться маркировка кегов, как наиболее простой с точки зрения технической отработки, но имеющей в объемной доле пивной продукции большой процент тары. Затем ожидается старт маркировки стеклянных и пластиковых бутылок, а в начале 2024 года дело дойдет и до алюминиевых банок. Однако окончательное решение по вопросу целесообразности данных мер властями пока не принято.