Отряд не заметил потери IKEA

После майского ажиотажа и летнего падения спроса ситуация на российском мебельном рынке начала стабилизироваться. С этим тезисом согласилось большинство участников II Всероссийской конференции производителей мебели производителей, прошедшей накануне в рамках деловой программы выставки «Мебель 2022».

Как отметил генеральный директор Ассоциация предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России (АМДПР) Тимур Иртуганов, объемы поставки европейской мебели на российский рынок в последнее время вновь начали расти.

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Всего за 9 месяцев 2022 года импортной мебели ввезли на 1114 млн долларов, против 1774 млн за аналогичный период года прошлого. На недружественные страны пришлось 257 млн долларов (578 млн год назад). При этом, согласно оперативным данным АМДПР, объем производства мебели в России за три квартала текущего года снизился по сравнению с аналогичным периодом 2021-го на 1,4% и составил 36,9 млн штук. В стоимостном выражении объем мебели составил 258,4 млрд рублей, что выше прошлогодних результатов на 42,1 млрд рублей.

По словам представителей мебельного бизнеса, увеличению спроса на товары отечественных производителей способствовал весенний ажиотаж. С мая же спрос и само производство мебели пошли вниз. Такая динамика связана с уменьшением закупок материалов отечественными производствами, а также с запретом экспорта, которые ввели этим летом недружественные страны.

Что касается ухода с рынка самих крупных игроков мебельного рынка, главным образом — все той же IKEA, то данная ситуация оказала неоднозначное влияние не только на отечественных мебельщиков, но и их белорусских коллег. Об однозначной выгоде говорить, к сожалению, не приходится. Например, белорусская компания «Шведский стандарт», как и многие другие производители, выполняла большой объем заказов для IKEA. После ухода партнера по политическим причинам оказалось, что она была настолько интегрирована во взаимодействие со шведами, что фактически не имела альтернативных вариантов продаж своих изделий. На данный момент компания перестроилась, начав предлагать клиентам свою продукцию без сине-желтого посредника. Аналогичным образом поменяли направления работы и многие российские производители.

Теперь им, а также их конкурентам из дружественных стран необходимо застолбить за собой занятые на рынке ниши, потому что вероятность того, что IKEA вернется, все еще остается. При этом, согласно озвученному на мероприятии коллективному мнению, шведско-нидерландская компания, очевидно, теряла популярность у миллениалов, которые попросту не хотели ездить на окраины города в самые крупные торговые точки бренда. А внутригородской формат IKEА толком не выстрелил. Все это говорит о том, что у российских мебельщиков есть отличные шансы завоевать новых покупателей, покорив их собственными уникальными разработками.

Гендиректор Первой мебельной фабрики, президент АМДПР Александр Шестаков заметил, что уход IKEA сильно ни на его предприятии, ни на рынке в целом не отразился.

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«В общем объеме производства мебели в России ее продукция составляла лишь 1%, и говорить о каком-то существенном влиянии не приходится. У компании было всего 3 завода в России. При этом в стране более 20 тысяч мебельных производств. Вся продукция IKEA производилась отечественными предприятиями. Первая мебельная фабрика, например, и теперь может реализовывать большую часть этих изделий», — рассказал он «Эксперту».

Другой явной проблемой стало падение спроса. Из-за сокращения платежеспособности населения и неуверенности в завтрашнем дне люди предпочитают подождать с покупкой новой мебели.

«При этом мощности наши предприятий (в том числе и Первой мебельной) на сегодняшний день недозагружены. Поэтому мы ждем, что мебель начнет продаваться в новостройках вместе с квартирами. Это откроет мебельщикам огромный рынок сбыта», — признал Александр Шестаков.

Он также подтвердил, что компания планирует развивать новое направление модульных кухонь. «Уход IKEA и экономическая нестабильность только подтолкнули нас к тоvу, что уже пора начинать работу в огромной нише — бюджетном сегменте. И нашим первым проектом здесь стали кухни “Лайт”. Теперь сразу после покупки потребители получают готовую мебель, которую остается только установить. Это позволяет сохранить нашим клиентам самое ценное — время», — резюмировал он.

Команды поднимать цены не было

Исполнительный директор «Ангстрем» Вадим Чернушкин сообщил, что компания, будучи одним из партнеров IKEA, сумела не только перестроиться, но и обнаружить новые для себя направления развития.



«IKEA была нашим партнером. 22 года мы поставляли им фасады и корпусную мебель. Мы даже присутствовали на открытии их первого мебельного салона в Химках. Но они покинули наш рынок, мы потеряли партнера и остались с большим запасом их продукции. В связи с этим мы были вынуждены перепрофилировать наши производства. Радует, что мы уже нашли решение и запустили “Ангстрем Pro”. Мы предлагаем аналогичный IKEA товар, но даже с более широким ассортиментом и готовы работать как по серийным контрактам, так и по оригинальным проектам», — подчеркнул он.



Вадим Чернушкин заметил, что на данный момент мебель «Ангстрем» может позволить себе практически каждый. При этом сомнения некоторых россиян в том, что предложения российских производителей будут априори дороже товаров шведского гиганта, неверны.



«Мебель “Ангстрем” не дороже IKEA. Да, был временный рост цен. В феврале по многим материалам и комплектующим произошел четырехкратный рост цены, мы были вынуждены закупать по этим ценам. Более того, мы закупились в запас. Мы понимали, что впереди проблемы с логистикой. Не выполнить заказы и остановить производство мы не могли, поэтому закупили по дорогой цене материалы, и до самого августа продавали продукцию дороже, чем в феврале. В августе после того, как отрегулировали логистические цепочки, мы вернули цены на февральский уровень. У некоторых есть ощущение, что даже если мы сделаем мебель, мы не сделаем ее дешевле, чем было при IKEA. Но дело в том, что. если бы они все же остались здесь, продавать мебель по той же цене, как было раньше, у них тоже не получилось бы. Как и все другие компании, IKEA везла бы материалы по сложным логистическим цепочкам, что может быть очень затратно. Мы пошли навстречу обстоятельствам и разработали несколько коллекций, которые попадают в интересы этой целевой аудитории ИКЕА. Конечно, это не копия IKEA, потому что мы делаем мебель со своим лицом и философией, но скандинавский стиль и присущий ему уют там, конечно же, есть», — полагает он.



Вадим Чернушкин отметил, что после майского повышенного спроса и летнего падения сейчас ситуация начинает стабилизироваться. «Когда мы зашли в осенний период, а это у мебельщиков традиционно высокий сезон, мы увидели ожидаемый рост. В том числе надо отметить, что осенью дела шли лучше, чем год назад, и это компенсировало летний спад. Год к году планируем выйти на сопоставимые показатели», — обещал он.



Всё еще остается некоторая проблема с оборудованием, которое в основе своей импортное. «У нас несколько производственных площадок, самая новая — фабрика фасадов — запущена в августе 2020 года во время пандемии. Мы успели оснастить ее современным автоматизированным оборудованием. Мы рады, что нам удалось «вытащить» свое оборудование. Также мы нашли аналоги оборудования, которые мы закупили в дружественных странах. Мы точно понимаем, что без оборудования мы не останемся. Хочется отметить, что важно как оборудование, так и программное обеспечение», — поделился исполнительный директор «Ангстрем».



Что касается российских производителей, то тут вопрос заключается в их возможностях. «Я очень надеюсь, что вскоре мы сможем использовать оборудование и материалы отечественного производства. Мы патриоты нашей страны и будем только рады», — добавил он. По мнению топ-менеджера, в перспективе у «Ангстрем» трехкратный рост компании: все возможности у нее для этого в наличии.

«Главное — у нас нет, не было и не будет задачи с уходом IKEA поднять цены на продукцию. Мы хотим развиваться, осваивать новые территории, увеличивать объем продаж у дилеров. Мы видим большой потенциал в маркетплейсах, онлайн-продажах. Также для нас важна меблировка готового жилья, отелей. Мы готовы сотрудничать с застройщиками, дизайнерами и архитекторами. А свои цены мы будем стараться держать на самом доступном уровне», — подытожил Вадим Чернушкин.