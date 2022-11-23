«Пессимисты ошибались»: Мишустин рассказал об успехах российской экономики

На совещании по экономическим вопросам председатель правительства Михаил Мишустин отметил, что российская экономика продолжает адаптироваться к текущим вызовам и многие организации, в том числе международные, уже улучшили свои былые оценки по динамике ВВП РФ. Российские же власти предполагают, что спад ВВП по итогам года может быть уже менее 3%.

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«Некоторое замедление динамики в сложившейся ситуации было неизбежно. Экономике требуется время, чтобы перестроиться. Данные по валовому продукту сейчас существенно лучше, если их сравнивать с прогнозами, которые делались в первом полугодии. Напомню, некоторые эксперты предрекали чуть ли не двузначные цифры возможного спада. Сейчас уже очевидно – пессимисты ошибались. Многие организации улучшили оценки по динамике нашей экономики, в том числе и международные организации – Международный валютный фонд, Всемирный банк, ОЭСР. По нашим предварительным прогнозам, мы вполне можем выйти по итогам года на показатель, может быть, менее 3%», — цитирует пресс-служба правительства Мишустина.

Премьер-министр уточнил, что в III квартале основной рост, по сравнению с II кварталом, фиксируется в обрабатывающей промышленности (+6,8%). Увеличивается, по его словам, выпуск мебели, одежды, электроники и других товаров. В целом же за девять месяцев общий прирост промышленного производства составил 0,4% к соответствующему периоду предыдущего года.

Мишустин также отметил прекрасные показатели в строительстве и производстве сельхозпродукции, упомянул и рекордный урожай, который был собран в этом году. В пример он привел зерновые, которых было получено на четверть больше, чем в прошлом году.

Инфляция, по словам премьера, замедляется, на 14 ноября она снизилась до 12,4% в годовом выражении, что ниже, чем во многих европейских странах. Уровень безработицы остается на «крайне низких значениях» — менее 4%, подчеркнул Мишустин.

Говоря о дальнейших задачах, председатель правительства заявил о необходимости предусмотреть меры по стимулированию инвестиционной активности, в том числе за счет развития механизма госгарантий.

«И конечно, нам нужно быть готовыми к возможным изменениям на рынке труда, которые связаны со структурной перестройкой экономики. По многим направлениям сейчас наблюдается дефицит кадров. Надо принять конкретные решения по его преодолению и обеспечению гибкости рынка», — заключил Мишустин.

