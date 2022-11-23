Под Воронежем предотвратили теракт, который готовили сторонники украинских националистов

Российские спецслужбы предотвратили диверсию на военных и энергетических объектах в Воронежской области.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«Федеральной службой безопасности на территории Воронежской области пресечена попытка совершения диверсии на военных и энергетических объектах региона членами законспирированной ячейки сторонников украинской националистической идеологии. При попытке задержания главаря и его двух сообщников в момент извлечения ими средств террора из заранее оборудованного на окраине Воронежа тайника последние оказали вооруженное сопротивление сотрудникам ФСБ России и ответными действиями были уничтожены», — говорится в сообщении.

Уточняется, что пострадавших среди гражданского населения и сотрудников силовых органов нет. По адресам проживания злоумышленников и по результатам осмотра места происшествия изъяты два готовых к применению самодельных взрывных устройства и компоненты для их изготовления, а также холодное и огнестрельное оружие, боеприпасы различного калибра и средства конспиративной связи.

Следственным подразделением ФСБ России возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 281 УК РФ («Диверсия»).