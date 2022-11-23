Еврокомиссия предлагает ограничить цены на газ

После нескольких месяцев напряженной работы, сопровождавшейся жаркими спорами, и ряда громких заявлений Еврокомиссия (ЕК) наконец предложила свой вариант ценового потолка на газ. Его главная цель – взять цены на газ под контроль и в конечном счете покончить с энергетическим кризисом. Как сообщает Bloomberg, Урсула фон дер Ляйен предлагает запретить продавать газ дороже 275 евро за МВт-час или приблизительно 3 тыс. долларов за тысячу кубометров. Это намного выше нынешней цены, составляющей ок. 120 евро, но ниже рекордно высоких цен минувшим летом.

Механизм ограничения цен на газ будет принят при соблюдении ряда жестких условий. Главное – на него должны согласиться все европейские страны, включая те, которые с самого начала выступали против из страха, что он может затруднить поиски новых поставщиков газа, которые должны заменить российский газ.

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«Это не серебряная пуля (волшебное средство, которое сразу решит проблемы), но мощное средство, которым мы сможем пользоваться в случае необходимости,- рассказала журналистам еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.- Механизм тщательно разработан и отличается высокой эффективностью. В то же самое время он не будет угрожать безопасности поставок газа, работе европейского энергетического рынка и финансовой стабильности».

Теперь для вступления в силу ценовой потолок на газ должны одобрить все 27 членов объединенной Европы. Цены на газ в последние пару месяцев значительно снизились благодаря почти полностью наполненным подземным газовым хранилищам и теплой осени и существенно ослабили страхи европейцев перед наступающей через неделю зимой. Однако ситуация даже с этой зимой, не говоря уже о следующей, которая, по всеобщим прогнозам, будет значительно труднее, остается сложной.

Предлагаемый ЕК ценовой потолок будет использоваться при превышении в течение двух недель ценой фьючерсов голландского хаба TTF (виртуальной площадки, где торгуют газом) 275 евро за МВт-час. Еще одно условие – разница между ценой фьючерсов TTF и сжиженного газа (СПГ) должна не менее 10 торговых сессий превышать 58 евро.

В августе, в самый разгар энергетического кризиса в Европе, цена фьючерсов TTF хотя и превышала 275 евро за МВт-час, но превышала менее двух недель. Это значит, что механизм ценового потолка не был бы применен даже летом. Симсон подчеркнула, что главная цель его - борьба с «чрезвычайными» ситуациями в случае их повторения.

Между тем, обнародование проекта ценового потолка на газ совпало с новым обострением ситуации вокруг российского газа. Как трейдеры, так и политики опасаются, что Москва отключит газопровод, проходящий по территории Украины, и окончательно прекратит поставлять газ в Европу. Речь идет о предупреждении Газпрома о прекращении поставок со следующей недели из-за спора относительно газа для Молдавии.

Кстати, председатель правления и исполнительный директор ПАО «Газпром» Алексей Миллер неоднократно высказывался о потолке цен на газ. Он предупреждал, что его введение является нарушением контрактных обязательств и что «Газпром» в случае его принятия прекратит поставки газа в Европу. Напомним, что сейчас через Украину в Европу каждый день поставляется 42-43 млн кубометров газа.

Завтра, 24 ноября, в Брюсселе состоится заседание министров энергетики Евросоюза, на котором будет обсуждаться обширный пакет мер по борьбе с энергетическим кризисом, включая и ограничения цены на газ. Италия, Польша, Греция и Бельгия потребовали, чтобы ЕК объявили детали ценового потолка заранее. Главные европейские энергетики имеют право вносить поправки и изменения в проект, предложенный ведомством фон дер Ляйен.