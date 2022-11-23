Она надежна, удобна и проста в обслуживании. На современном мебельном рынке представлено множество вариантов мебели из дуба. В последнее время большой популярностью пользуются кухни и шкафы-купе из этого благородного материала. На сайте https://orimex-official.ru/ можно ознакомиться с классическими коллекциями мебели из дуба.

Мебель из дуба нового поколения

Это мебель с большим сроком службы, которая будет радовать вас долгие годы. Мебель из дуба можно использовать в любом помещении, будь то кухня, спальня, гостиная или детская комната. Она может быть выполнена как в классическом, так и в современном стиле. Ее можно украсить резьбой, росписью, инкрустацией. В наше время мебель из массива дубовой древесины не является редкостью, она доступна и недорога. Но это не значит, что такая мебель должна стоить дешево.

Мебель из дуба обладает теплотой и надежностью, которые не могут дать другие материалы. Она имеет высокую износостойкость, и даже при постоянном использовании на протяжении многих лет не теряет своей привлекательности. Ее не нужно красить, лакировать и полировать. Это вечная красота, созданная самой природой.

Причины популярности мебели из массива

Выбор коллекций сегодня представлен невероятно обширный. Преимущества и особенности мебели из массива дуба:

прочность и долговечность;

экологичность и гипоаллергенность;

высокая влагостойкость и сопротивляемость влаге, плесени, гниению;

стойкость к механическим повреждениям;

возможность реставрации мебели из массива дуба, которая не будет утрачивать первоначальных свойств.

Деревянная мебель из массива – это мебель на века, она выглядит благородно и дорого, идеально подойдет для создания уюта в любом помещении, будет служить долгие годы.

При производстве мебели из массива дуба используются только натуральные материалы. Дерево для изготовления мебели подвергается специальной обработке, в результате которой получается прочный, долговечный и красивый материал. Изготавливается мебель из массива на современном оборудовании, с использованием надежных и безопасных комплектующих.