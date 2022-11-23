Путин одобрил идею «Уралхима» обратиться в ООН для разблокирования удобрений в портах Европы

Президент России Владимир Путин поддержал просьбу компании «Уралхим» обратиться в ООН и Африканский союз для разблокирования удобрений, находящихся в ряде портов Европы.

Инициативу озвучил во время встречи с главой государства совладелец «Уралхима» Дмитрий Мазепин, пишет «Интерфакс». «Я бы хотел поставить вопрос и получить ваше одобрение, чтобы мы вышли изначально на всю инициативу, чтобы мы обратились в ООН и в Африканский Союз — разблокировать нам все 260 тыс. тонн под эгидой ООН. По согласованию с президентом Африканского Союза они представят страны, которые испытывают трудности с поставками удобрений, и мы готовы эти сделки сделать бесплатно», — цитирует Мазепина агентство.

Владимир Путин, отвечая на просьбу Мазепина, напомнил, что российская сторона находится, в частности, в контакте с генсекретарем ООН Антониу Гутерришем. «Поэтому соответствующая команда будет дана всем нашим коллегам, чтобы они оказали вам необходимую помощь», — заверил глава государства.

По словам президента, у него состоялся ряд контактов с главами ряда стран по этому поводу. «Напрямую со мной связывались по этому вопросу лидеры нескольких африканских стран, которые, конечно, не понимают, что происходит, поскольку все время речь идет о необходимости помощи беднейшим странам, и по вопросам, совершенно не связанным с продовольственной безопасностью, эти поставки, даже безвозмездные поставки, блокируются. Это совершенно неприемлемо, но это происходит», — сказал Владимир Путин.

Мазепин также попросил президента решить вопрос о прокачке аммиака через Одессу, остановленной после 24 февраля. Проблема не была решена в рамках продления «зерновой сделки», украинская сторона выдвигает ряд политических требований, сообщил совладелец «Уралхима».

«Мы с ООН тоже поработаем, с коллегами из организации. Посмотрим, что из этого получится», — отметил Владимир Путин.

Российские власти неоднократно заявляли, что готовы безвозмездно передать удобрения беднейшим странам. «В морских портах Евросоюза скопилось 300 тыс. т российских удобрений, мы готовы бесплатно передать их в развивающиеся страны», — говорил президент РФ. Речь идет о грузах, заблокированных на Западе после введения антироссийских санкций из-за начала спецоперации на Украине.