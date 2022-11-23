Путин продлил спецмеры по валютному регулированию еще на год

Специальные экономические меры по обеспечению финансовой стабильности в сфере валютного регулирования продлены до 31 декабря 2023 года. Соответствующие изменения внесены в указ от 18 марта президентом РФ Владимиром Путиным. Ранее срок действия указа «О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности РФ в сфере валютного регулирования» определялся до 31 декабря 2022 года.

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«Внести в указ президента РФ от 18 марта 2022 г. №126 "О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации в сфере валютного регулирования" изменение, заменив в абзаце первом пункта 2 слова "до 31 декабря 2022 г" словами "до 31 декабря 2023 г включительно», — говорится в президентском указе, опубликованном на портале правовой информации.

В ответ на антироссийские санкции в феврале-марте 2022 года было выпущено несколько президентских указов о специальных мерах в экономике. Указ от 18 марта, в частности, запретил российским юридическим и физическим лицам оплачивать доли в имуществе зарубежных юрлиц без разрешения ЦБ, кроме того, Центробанк был наделен полномочиями определять суммы операций по переводу денежных средств иностранным компаниям и физлицам.