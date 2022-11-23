Сергей Чемезов: уход западных компаний — это не катастрофа, а окно возможностей

Санкции Запада в целом негативно отразились на функционировании российской экономики. Меньше всего уход иностранных компаний повлиял на работу отечественного оборонно-промышленного комплекса. Гражданский же сектор пострадал больше, прежде всего с учетом того, что импортозамещение так и не стало внятной и мощной правительсвенной программой с широким охватом, хотя в ряде отраслей такие усилия, несомненно, предприняты.

Впрочем, генеральный директор государственной корпорации «Ростех» Сергей Чемезов считает текщее положение вещей, скорее, окном возможностей.

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От самолетов до вакцин

Как заявил руководитель «Ростеха» в интервью агентству ТАСС, приуроченному к юбилею корпорации, за 15 лет ему с коллегами удалось создать устойчивую компанию, которая успешно противостоит внешнему давлению, решает актуальные государственные задачи и выпускает тысячи видов продукции — как военной, так и гражданской.

Продукцию «Ростеха» можно видеть повсеместно. Например, по улицам ездят современные автобусы и электробусы производства «Камаза», на перекрестках работают светофоры холдинга «Швабе», россияне получают паспорта с помощью криптобиокабин «Росэлектроники» и проходят прививаются от гриппа вакцинами «Нацимбио». Только в каталоге медицинской продукции более 500 наименований.

Глава «Ростеха» особо отметил, что сегодня Россия испытывает определенные трудности в такой сфере, как электроника. Без электронной «начинки» не полетит ни один современный самолет, не поедет ни один автомобиль. И хотя проблемы в данной области еще остаются, но уже можно сказать, что наша страна серьезно продвинулась в части импортозамещения компонентной базы. И не только ее.

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«Нельзя отрицать, что уход западных компаний нанес серьезный удар. Меньше всего пострадал военно-промышленный комплекс, более всего — такие отрасли, как авиа- и автомобилестроение. Но для нас это не катастрофа, а окно возможностей. Например, российские авиационные предприятия впервые за многие годы получили реальный шанс занять рынок после того, как из страны навсегда ушли Boeing и Airbus», — приводит ТАСС слова Сергея Чемезова.

Глава «Ростеха» отметил, что в данный момент основной задачей госкорпорации является снабжение российской армии всем необходимым для ведения спецоперации на Украине. Все усилия направлены именно на это. Выросло производство продукции по государственному оборонному заказу. «На плечах предприятий “Ростеха” лежит почти половина от всего гособоронзаказа. Исполнение его все последние годы было на традиционно высоком уровне — почти 100%», — констатировал он.

Между тем, в производстве «Ростеха» растет доля гражданской продукции. Россия должна иметь собственные самолеты и автомобили, электронику, энергетическое оборудование, газоперекачивающие агрегаты, современные материалы, вакцины, медицинскую технику и многое другое, без чего невозможно устойчивое развитие страны. Эти проекты не менее важны, чем военные. Поэтому, несмотря на спецоперацию, «Ростех» намерен реализовывать крупные гражданские проекты.

«В 2009 году большую часть выручки формировал гособоронзаказ, при этом убыток компании составлял порядка 60 млрд рублей. По итогам 2021 года доля гражданской продукции составила 45,5%, или около 900 млрд рублей от общей выручки. В этом году объемы гражданской продукции в денежном выражении продолжат расти, но в связи с увеличением ГОЗ ее доля несколько снизится. Рассчитываем удержать планку на уровне 40%», — пообещал Сергей Чемезов.

По словам главы госкорпорации, особое внимание уделяется продукции для Арктического региона, который является стратегически важным для нашей страны. Добыча нефти и газа здесь в будущем будет только расти, как и перевозка грузов по Северному морскому пути.

На пути к технологическому суверенитету

Российский ОПК меньше других отраслей пострадал от санкций и ухода западных игроков, отмечает основатель и СЕО консалтинговой группы vvCube Вадим Ткаченко. Дело в том, что этот сегмент сильно ориентирован на внутренние поставки, потребность в которых осталась, при этом сохранились и внешние заказы, то есть отрасль остается прибыльной. Для бизнеса это означает продолжение работы по контрактам, сохранение рабочих мест и уровня доходов.

Если говорить о прогнозах, то, в ближайшей перспективе для оборонно-промышленного комплекса ничего не изменится, поделился с «Экспертом» своим видением ситуации Вадим Ткаченко. Причем даже при возникновении проблем власти будут приоритетно поддерживать данную отрасль, поэтому бизнес, связанный с ОПК, имеет определенные гарантии стабильности.

Другой причиной «хорошего самочувствия» ОПК в настоящее время является то, что импортозамещение в этой сфере началось задолго до событий 2022 года, заметил в комментарии «Эксперту» руководитель коммуникационной группы «Влияние» Никита Донцов. Эта программа началась в 2012 году. В первую очередь она затрагивала критически важные отрасли. Как раз такие, как ВПК. Более того, «Ростех» за 15 лет своей работы смог восстановить предприятия, оставшиеся в рамках советского наследия, выкупить важные активы у частных владельцев и сформировать замкнутую цепочку поставщиков и производителей.

Также важно, что у «Ростеха» диверсифицированные рынки сбыта: множество стран, не входящих в НАТО, являются стабильными покупателями наших военных технологий. А сейчас очевидно повышение спроса на продукцию корпорации со стороны отечественных госструктур и Минобороны для обеспечения нужд СВО.

«Ростех» — это на самом деле уникальный государственный холдинг, объединивший промышленные объекты более чем в 60 регионах страны и на предприятиях которого работают сегодня около 600 тысяч человек, отмечает эксперт. Но в структуру госкорпорации входят, помимо прочих, предприятия авиастроения и машиностроения, в продукции которых высока доля импортных комплектующих. По этим отраслям санкциями был нанесен мощный удар, им придется полностью перестроиться на российские стандарты и комплектующие, а это длительный процесс, констатировал Никита Донцов. Впрочем, в перспективе 5-10 лет ситуация должна стабилизироваться, и, возможно, мы навсегда обретем технологической суверенитет.

Дорогу осилит идущий

Впрочем, перед корпорацией стоит ряд не менее серьёзных вызовов. Достижения у «Ростеха» имеются солидные и весомые, но удивляют некоторые проблемы, которые всем известны, но не решаются годами, если не десятилетиями, указал ведущий аналитик «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков.

Например, в отечественном автомобилестроении почти нет решений в области автоматических коробок передач для легковых автомобилей. Приход иностранных производителей в XXI веке свернул какие-либо разработки в этой области. Соответственно, их уход привёл к тому, что «АвтоВАЗ» задумался о производстве автомобилей исключительно с механической коробкой.

Конечно, решение может найтись в виде закупок китайских агрегатов, но де-факто это вновь означает зависимость от внешних поставок. Между тем, наработки по АКПП были даже в Советском Союзе. Спрос на «механику», безусловно, сохранится, но без наличия «автоматов» в машинах нельзя говорить о полном автомобилестроительном суверенитете, заявил «Эксперту» Андрей Кочетков.

Он добавил, что ещё одна глобальная проблема «Ростеха» — это качество некоторых видов продукции. Особенно она проявляется в производстве лекарственных препаратов. И если таблетка от головной боли с меньшей эффективностью, чем у иностранных аналогов, не является чем-то критичным, то, к примеру, инсулин — это уже вопрос выживания больных диабетом. А в условиях дефицита кадров и повышения пенсионного возраста РФ просто не может позволить себе пренебрегать трудовыми ресурсами, у которых есть такого рода проблемы со здоровьем.

Соответственно, фокус внимания на оборонном заказе не отменяет того, что другие направления деятельности ГК должны развиваться в плане повышения качества продукции, подчеркнул Андрей Кочетков. Улучшение потребительских свойств лекарственных препаратов — это столь же перспективное экспортное направление, как нефтегаз, танки или радиоэлектроника.

Впрочем, не стоит принижать достижения «Ростеха», ведь дорогу осилит идущий. Действительно, сейчас есть надежда, что новые возможности, открывшиеся на российских рынках для предприятий, входящих в госкорпорацию, приведут к росту выпуска качественной продукции.