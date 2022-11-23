Спрос на облигации госдолга в четыре раза превысил предложение на аукционах Минфина

Минфин РФ разместил на безлимитных аукционах облигации федерального займа (ОФЗ) на общую сумму 166,71 млрд рублей при суммарном спросе в 669,57 млрд рублей. Бумаги с постоянным купонным доходом были размещены на 82,55 млрд рублей, облигации с переменным купонным доходом — на 73,47 млрд рублей, а ОФЗ с индексируемым номиналом проданы на 10,68 млрд рублей, следует из информации на сайте Минфина.

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По данным ведомства, на аукционе по размещению ОФЗ с постоянным купонным доходом выпуска № 26240 с датой погашения 30 июля 2036 года было продано бумаг на сумму 82,552 млрд рублей при спросе 248,868 млрд рублей. Выручка от размещения оценена в 65,782 млрд рублей. Средневзвешенная цена составила 77,7869% от номинала, что соответствует доходности 10,26% годовых. Цена отсечения была установлена на уровне 77,5415% от номинала, что соответствует доходности 10,3% годовых.

На втором безлимитном аукционе, состоявшемся 23 ноября, были проданы флоатеры ОФЗ-ПК выпуска № 29021 с датой погашения 27 ноября 2030 года на общую сумму 73,474 млрд рублей по номиналу при спросе 403,517 млрд рублей. Выручка от аукциона составила 72,056 млрд рублей при цене отсечения 97,25% от номинала и средневзвешенной цене 97,32% от номинала.

На аукционе по размещению ОФЗ с индексируемым номиналом № 52004 с погашением 17 марта 2032 года в этот день было продано бумаг на сумму 10,684 млрд рублей при спросе 17,185 млрд рублей. Выручка от размещения составила 10,047 млрд рублей при средневзвешенной цене 93,6% от номинала и цене отсечения 93,6% от номинала, что соответствует доходности 3,33% годовых.

Всего с учетом последних размещений Минфин привлек на аукционах ОФЗ с начала четвертого квартала 1,426 трлн рублей при плане в 150 млрд рублей. Таким образом, квартальный план перевыполнен уже в 9,5 раза.