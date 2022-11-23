Столичный автозавод «Москвич» запустил серийную крупноузловую сборку машин

Автозавод «Москвич» — бывшее предприятие ушедшей из РФ Renault — перезапустил производство и начал серийную крупноузловую сборку кроссовера «Москвич 3» с бензиновым двигателем.

Как пишет «Интерфакс», запуск производства прошел при участии вице-премьера, главы Минпромторга Дениса Мантурова, а также мэра Москвы Сергея Собянина.

Продажи автомобиля планируется начать в марте 2023-го. До конца этого года завод планирует наладить производство электрокаров.

В марте французский концерн Renault остановил работу в России, а в мае московский завод компании мощностью до 180 тыс. машин в год передали городу. В июне предприятие стало называться АО «Московский автомобильный завод "Москвич"», в июле было подписано соглашение о сотрудничестве с ПАО «КамАЗ», согласно которому 50% автозавода могут быть переданы «КамАЗу» либо «аффилированному или иному предложенному им лицу по договору купли-продажи акций».

До конца 2022 года завод намерен выпустить не менее 600 автомобилей, треть из которых будет оснащена электродвигателем. В 2023 году планируется производство как минимум 50 тыс. машин, в том числе 10 тыс. электрокаров, до конца 2024 года — не менее 100 тыс. машин (20 тыс. электромобилей).

По словам Мантурова, автомобили бренда «Москвич» в будущем включат в госпрограммы поддержки спроса.