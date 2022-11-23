Тарифы на танкеры взлетели на астрономические высоты

Стоимость аренды танкеров достигла максимума с начала 2020 года, то есть еще до начала коронавирусной пандемии, которая обрушила спрос на нефть. В понедельник, 21 ноября, она поднялась, сообщает Bloomberg, до 100 тыс. долларов за день.

Столь высокие цены транспортировки нефти в этом году являются результатом того, что танкерам из-за европейских санкций против России приходится преодолевать значительно большие расстояния, чем в прошлом, скажем, году. К примеру, танкеры, перевозящие нефть из российских портов на Балтийском море, вынуждены направляться в Азию вместо наиболее распространенного раньше голландского порта Роттердам. Между тем, путь в Азию с берегов Балтики занимает месяцы, а до Роттердама рукой подать – всего неделя в пути.