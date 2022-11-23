Тарифы на танкеры взлетели на астрономические высоты

Стоимость аренды танкеров достигла максимума с начала 2020 года, то есть еще до начала коронавирусной пандемии, которая обрушила спрос на нефть. В понедельник, 21 ноября, она поднялась, сообщает Bloomberg, до 100 тыс. долларов за день.
Столь высокие цены транспортировки нефти в этом году являются результатом того, что танкерам из-за европейских санкций против России приходится преодолевать значительно большие расстояния, чем в прошлом, скажем, году. К примеру, танкеры, перевозящие нефть из российских портов на Балтийском море, вынуждены направляться в Азию вместо наиболее распространенного раньше голландского порта Роттердам. Между тем, путь в Азию с берегов Балтики занимает месяцы, а до Роттердама рукой подать – всего неделя в пути.
Резкий рост стоимости транспортировки нефти в 2022 году еще больше усиливает неопределенность для ее покупателей. Трейдеры сейчас сильно нервничают в ожидании вступающего в силу 5 декабря европейского эмбарго на российскую нефть, доставляемую морем.
Первый зимний понедельник крайне важен для глобального нефтяного рынка, потому что в этот же день начинает действовать и ценовой потолок на российскую нефть. Скорее всего, сообщают СМИ, Большая семерка определит его в 60 долларов за баррель. Это значит, что за баррель российской нефти нельзя платить больше 60 долларов. В противном случае танкер и груз не смогут получить весь спектр услуг и, что самое главное, финансирование и страхование, которым в подавляющем большинстве случаев занимаются западные и, в первую очередь, европейские страховые компании.
Немало аналитиков считают, что Москва, которая отказывается продавать нефть по ценам, определенным западными странами, попытается доставлять ее на рынки на «незападных» танкерах, но найти необходимого количества таких танкеров не сможет. С другой стороны, обращает на себя внимание резко участившиеся в последнее время покупки судов неизвестными покупателями. Не исключено, что это покупатели из России и что таким образом Москва готовится к введению ценового потолка на свою нефть, чтобы не зависеть от Запада и продавать свою нефть по устраивающим ее, а не Вашингтон и Брюссель ценам. Кстати, это иранское ноухау. Так действовал Тегеран в 2018 и 19 годах, когда против его нефтяной отрасли были введены аналогичные западные санкции.