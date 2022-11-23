Цветные кладочные смеси для кирпича

По составу кладочные смеси бывают: цементные, цементно-известковые, цементно-акриловые, силикатные, акриловые. Кладочные смеси предназначены для кладки стен из кирпича, блоков, камней, газобетона, пенобетона и так далее. На сайте https://td-perel.ru/catalog/tsvetnaya-kladochnaya-smes/ можно заказать подходящего цвета кладочные смеси.

Преимущества материала

Какими преимуществами обладает кладочная смесь для кирпича:

Удобство в применении. Высокая адгезия. Возможность работы с материалом в зимнее время. Не требует шпаклевания. Не нужно ждать высыхания. Долговечность. Невысокая цена. Быстрое время подготовки.

Это готовые к применению сухие строительные смеси на основе цементно-песчаной или цементной вяжущей основы, с минеральными добавками. Цветная смесь для кладки кирпича выпускается в виде сухой смеси, при смешивании с водой дает пластичную однородную массу, которая после нанесения на поверхность приобретает необходимую форму и прочно сцепляется с поверхностью. Кладочная смесь имеет высокую адгезию к кирпичу, что позволяет избежать швов в облицовочном кирпиче.

Что такое кладочная смесь для кирпича?

Это раствор, который состоит из вяжущего вещества, наполнителя, пластификатора и добавок. Все эти компоненты смешиваются между собой в определенной пропорции, чтобы смесь приобрела необходимую для кладки прочность. Раствор с повышенным содержанием цемента более прочный, но при этом и более тяжелый. Поэтому строители для кладки применяют смесь, которая содержит цемент в минимальном количестве. И если смесь будет слишком прочной, то она не сможет «дышать» и со временем начнет разрушаться.

Цветная смесь используется, как правило, для облицовки кирпичных стен. Применять ее можно и для кладки блоков в качестве перевязки швов. Кладочная смесь может иметь различный цвет. Если вы хотите, чтобы кирпичная стена выглядела более ярко, то можно использовать смеси различных оттенков. Но не стоит забывать, что более яркие цвета могут дать трещины на стене. Для того чтобы этого не произошло, рекомендуется использовать смесь одного цвета, но с разными добавками.