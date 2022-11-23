В квартирах разрешили устанавливать хамамы и инфракрасные сауны

С 1 декабря текущего года в квартирах жилых домов разрешено устанавливать хамамы и инфракрасные кабины.

Соответствующие изменения в приказ о противопожарной защите внесло МЧС России, пишет «Коммерсантъ».

«В жилых зданиях класса функциональной пожарной опасности Ф1.3 не допускается размещать бани и сауны (кроме парильных типа "хамам" и инфракрасных кабин, а также индивидуальных саун в квартирах)», — указывается в документе.

Инфракрасная сауна — современный аналог классической парной, обладающий более высокой степенью прогрева и равномерным распределением тепла по всему помещению кабинки. Внешне она почти никак не отличается от обычной сауны; разница заключается лишь в том, что нагревательным элементом в ней служит инфракрасный обогреватель.