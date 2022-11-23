В Евросоюзе предложили установить «потолок цен» для российской нефти на уровне $65-70 за баррель

Евросоюз в координации с «Большой семеркой» рассматривает возможность введения потолка цен на российскую нефть на уровне $65-70 за баррель.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным собеседников агентства, 23 ноября послы стран ЕС обсудят предельный уровень цен и выработку механизма для контроля за реализацией меры.

В случае консенсуса решение будет озвучено до конца дня. Предложение должны поддержать все 27 членов Евросоюза.

В октябре ЕС принял восьмой пакет санкций против России, который предполагает введение «потолка цен» на нефть из РФ. Ограничения должны вступить в силу с 5 декабря.

Ранее стало известно, что ЕС предложил установить после ввода ограничений 45-дневный переходный период, в течение которого будут действовать послабления для нефти, загруженной до 5 декабря 2022 года и разгруженной до 19 января 2023-го. Об аналогичных мерах говорили в США и Великобритании.

Помимо этого, ЕС предлагает ввести 90-дневный переходный период в случае дальнейших изменений по лимитам цен.

Министерство финансов США между тем опубликовало лицензию, в которой содержится руководство по реализации ограничений цен на нефть из России. Помимо прочего, лицензия вводит исключения для ряда европейских стран и Японии. В частности, допускаются «определенные операции», связанные с импортом российской нефти в Болгарию, Хорватию и государства — члены ЕС, не имеющие выхода к морю. Также предполагается, что ограничения временно не будет касаться поставок в Японию в рамках проекта «Сахалин-2».