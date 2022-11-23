Япония обескуражила Европу насчет сжиженного газа

Малоприятная новость для Европы пришла с Дальнего Востока. Япония предупреждает, пишет Bloomberg, что глобальная конкуренция за сжиженный газ (СПГ) в следующие три года будет усиливаться. Главная причина – недофинансирование отрасли.

Долгосрочных контрактов на поставки СПГ до 2026 года практически не осталось, говорится в исследовании Министерства торговли Японии. Такие контракты пользуются популярностью у экспортеров и большинства покупателей, потому что в них прописаны стабильные цены и они обеспечивают надежные поставки газа на многие годы.

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Сейчас многие страны по всему свету пытаются обеспечить себя газом на годы вперед. Главными поставщиками сжиженного газа сейчас являются США и Катар. Однако свободного СПГ, т.е. газа, который можно купить прямо сейчас, у них очень мало. И появится этот самый свободный газ в США и Катаре не раньше 2026 года. С другой стороны, Евросоюз именно в этом году решил окончательно и бесповоротно отказаться от российских энергоносителей, включая, естественно, и газ. Сейчас европейцы получают лишь по 42 млн кубов газа в сутки, но в следующем году, вполне вероятно, могут прекратиться и эти поставки.

Отсутствие свободного сжиженного газа еще как минимум три года означает, что импортерам придется полагаться на очень волатильный и дорогой спотовый рынок газа. Достаточно сказать, что сейчас цены на нем почти в три раза выше, чем в среднем по долгосрочным контрактам. В прошлом году через спотовый рынок прошли, по данным Международной группы импортеров сжиженного газа (IGLNI), приблизительно 30% всех поставок СПГ.

Сотрудники Министерства торговли Японии и менеджеры энергетических компаний собрались на этой неделе, чтобы обсудить ситуацию со снабжением страны сжиженным газом. В этом году Страна восходящего солнца вернет себе титул главного импортера СПГ в мире. Она уступила его в прошлом году Китаю, в котором из-за локдаунов и прочих жестких ограничений резко снизился спрос на газ, включая, конечно, и СПГ. Газ используется в Японии в основном для производства электроэнергии.

Слабое финансирование СПГ-проектов означает, что предложение будет оставаться низким еще несколько лет, говорится в исследовании Министерства торговли Японии. Если поставки российского трубного газа в Европу прекратятся полностью, то в январе 2025 года следует ожидать глобального дефицита сжиженного газа в размере 7,6 млн тонн, что эквивалентно месячному импорту газа Японией.

Японские политики стараются обеспечить энергетическую безопасность страны и хотят разрешить правительству покупать СПГ на спотовом рынке в том случае, если это не смогут делать по каким-то причинам японские энергетические компании.