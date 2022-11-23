Заммэра Ефимов: оборот малого и среднего бизнеса Москвы с начала года вырос на четверть

Обороты малого и среднего бизнеса в Москве по итогам января-октября 2022 года выросли более, чем на четверть к прошлому году и достигли 3,2 трлн рублей. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Обороты столичного малого и среднего предпринимательства (МСП) за 10 месяцев достигли 3,2 трлн рублей, что на 26% больше показателя аналогичного периода прошлого года. За то же время вклад этого бизнеса в общий оборот предприятий торговли и услуг Москвы увеличилась на 0,8 п.п., до 22,7%», — сказал Владимир Ефимов.

По его оценке, причина роста этих показателей в том, что малые и средние предприятия столицы сегодня создают альтернативы товарам и услугам иностранных компаний, покинувших российский рынок или приостановивших работу на нем. По официальным данным, максимального оборота малый и средний бизнес Москвы достиг в минувшем июне: 362,3 млрд рублей (это на 49% больше того же месяца 2021 года).

В отраслевом разрезе лидером по обороту остается торговля: в ней МСП за 10 месяцев заработали на 18% больше, чем годом ранее: 1,13 трлн рублей, подсчитали в департаменте экономической политики и развития Москвы. В свою очередь, отели и общепит получили за этот период 364,7 млрд (+56,1%). В сфере культуры и спорта оборот МСП более, чем удвоился и достиг 127 млрд рублей. Организации образования увеличили этот показатель в полтора раза до 37,3 млрд. Транспортные и логистические компании нарастили оборот на 62% до 141 млрд рублей. Компании строительной отрасли получили 74,5 млрд рублей выручки (+33,5%), салоны красоты — 53,5 млрд (+33%), резюмировали в департаменте.