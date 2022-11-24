Акции дня: бумаги «Россетей» растут после новостей о допэмиссии

В лидеры торгов вышли акции компании «Россети» по итогам торгов на Мосбирже в четверг, 24 ноября. За день бумаги «Россетей» подорожали на +2,02% до 0,58 рублей за штуку, а акции недавно объединенной с компаний «ФСК ЕЭС» выросли в цене +1,23% до 0,08 рублей за штуку.

Поводом для роста стало заявление совета директоров компании о проведении дополнительной эмиссии акций для объединения с ФСК ЕЭС, рассказала ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. Всего дополнительно выпустят около 1,75 трлн обыкновенных акций. Номинальная стоимость каждой акции – 50 копеек. Будет проведено четыре размещения.

Реорганизация компаний была одобрена в сентябре, в середине октября ПАО «ФСК ЕЭС» изменило наименование на ПАО «Федеральная сетевая компания – Россети» («ФСК-Россети»).

Индекс Мосбиржи к концу упал на -0,44% до 2210,95 пунктов. Индекс РТС опустился на -0,10% до 1146,28 пунктов. Нефть марки Brent по состоянию на 21:16 мск составила 85,4 долларов за баррель (-0,01%). Российская валюта слабела – 60,65 руб. за доллар.