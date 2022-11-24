Банковский процент по длинным вкладам превысил уровень ключевой ставки

По итогам второй декады ноября средняя максимальная ставка топ-10 российских банков по вкладам физических лиц в рублях составила 7,06%. По сравнению со второй декадой ноября она выросла на 0,08% (с 6,98%), а за месяц — на 0,27% (с 6,79%). Повышение ставок особенно заметно по вкладам со сроком привлечения средств свыше 1 года (7,51%, +0,1%), следует из данных, опубликованных на сайте ЦБ.

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«Результаты мониторинга в ноябре 2022 года максимальных процентных ставок по вкладам в российских рублях десяти кредитных организаций, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц: I декада ноября — 6,98%; II декада ноября — 7,06%», — сообщили в ЦБ.

Для справки регулятор привел также действующие сейчас средние максимальные процентные ставки по вкладам по срокам привлечения средств: для депозитов до 90 дней она составила 5,84% (не изменилась); от 91 до 180 дней — 6,63% (+0,05%); от 181 дня до 1 года — 6,59% (+0,01%); на срок свыше 1 года — 7,51% (+0,1%).

На последнем заседании 28 октября Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне, установленном с 19 сентября, — 7,5%.

В число банков, данные которых ЦБ использует для мониторинга ставок, входят Сбер, ВТБ, Тинькофф банк, Райффайзенбанк, Газпромбанк, Московский кредитный банк, Альфа-банк, Промсвязьбанк, Россельхозбанк и банк «ФК Открытие». ЦБ не учитывает ставки с капитализацией процентов, вклады с дополнительными условиями, а также вклады, срок которых разделен на периоды с различными ставками.

