Беспилотники vs бюрократия: новейшие российские разработки могут не взлететь

Российские компании представили свои самые передовые разработки в сфере беспилотных авиационных систем для логистики, промышленности, лесного и сельского хозяйства, строительства, миссий специального назначения и сбора геопространственных данных на выставке «Аэронет 2035», которая проходит в эти дни в павильоне «Космос» на ВДНХ в Москве.

Пожалуй, данная выставка-презентация технологических продуктов и решений, организованная АНО «Платформа НТИ», Фондом поддержки проектов НТИ, Агентством стратегических инициатив и правительством Москвы, интересна в первую очередь профессиональной аудитории. Неподготовленному посетителю непросто самостоятельно разобраться в том, для чего нужны и чем уникальны представленные на ней экспонаты. Однако некоторые из них привлекают внимание уже одним своим внешним видом.

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Например, компания «Летающие Машины Тюринга» выставила беспилотное воздушное судно Т-300 самолетно-мультироторного (гибридного) вида с вертикальным взлетом и посадкой для грузоперевозок. На фюзеляже беспилотника, длинна которого составляет 4 метра, а размах крыльев — 7,4 метра, нанесен логотип «Почты России». Масса полезной нагрузки данного у 400-килограммового БВС — до 130 кг, крейсерская скорость — 160 км/ч. Его сменный грузовой отсек может иметь объем от 100 до 1000 л.

На данный момент производителем изготовлены опытные экземпляры беспилотника и ведутся их летные испытания. В мире у этого, уникального в своем классе (eVTOL) по грузоподъемности, перевозимым объемам груза, автономности и себестоимости перевозки Т-300 есть лишь два конкурента — китайский Autoflight и американский Elroy Air. Однако слабым местом «беспилотного воздушного грузовика» является доля российских комплектующих. Их всего 50%. Впрочем, у многих участников выставки дела обстоят в этом плане плюс-минус также, хотя работы по импортозамещению иностранных узлов, агрегатов и деталей ведут в нынешней ситуации практически все.

Зато полной импортозамещенностью своих узлов и агрегатов может похвастаться Циклокар от «Фонда перспективных исследований». Это крупноразмерный беспилотный аппарат с циклическими движителями. У данного стопроцентно российского БВС есть возможность взлета и посадки на наклонные и подвижные поверхности, оно способно причалить к вертикальной стене, летать среди препятствий, развивать скорость до 200 км/ч, поднимать до 500 кг груза.

Российский беспилотный аппарат Циклокар с циклическими движителями

Еще одна особенность аппарата — управление вектором тяги на 360 градусов. Использовать Циклокар можно для спасения людей с высотных зданий или в перспективе в качестве аэротакси. По сравнению с вертолётом он гораздо меньше шумит, что важно для городских условий.

Еще один находящийся в опытном производстве беспилотник, который вполне может быть применен для пассажирских перевозок — Аэротакси S700, представленное компанией «Транспорт будущего». Это БВС выглядядит как небольшой вертолет — мультироторного вида с двухуровневой схемой расположения силовых установок (для повышения управляемости и отказоустойчивости).

Среди экспонатов можно найти и те БВС, которые уже пошли в серию. Например, Supercam X4 компании «Беспилотные системы». Небольшой четырёхкилограммовый дрон, способный провести в воздухе 40 минут и перемещаться со скоростью 60 км\ч, предназначен для разведки и мониторинга. Дальность полета беспилотника, радиус действия его радиолинии и дальность действия видеоканала — до 5 км, а рабочая высота — 500 метров.

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У этого БВС отечественные автопилот, каналы связи, планер и программное обеспечение, совместимое с операционной системой Astra Linux. Сейчас Supercam X4 проходит испытания для приема на снабжение в Росгвардии, МВД и МЧС.

Вообще, на выставке представлено достаточное количество беспилотников, которые могут применяться не только в гражданских, но и в военных целях — для связи, разведки, наблюдения, корректировки огня и даже бомбардировки вражеских позиций. Так, на стенде ООО «Связь СпецЗащита», сообщающего о себе как о поставщике беспилотных летательных аппаратов и ПО к ним для нужд специальной военной операции, выставлена целая линейка таких аппаратов. Это БПЛА Аист (РЛС), Шершень (ретранслятор, увеличивающий дальность сигнала), Ворон (оснащенный тепловизором и предназначенный для поиска противника в ночное время), Бинокль (компактный беспилотник для наблюдения, также с тепловизором).

Еще один интересный в военном контексте БПЛА — гексакоптер «Барражирующий Камикадзе» от Научно-исследовательского института вычислительных комплексов (НИИВК) им. М.А. Карцева. Название говорит само за себя. Радиус действия аппарата – до 20 км. Указано, что в настоящее время ведутся работы по оснащению дрона системой сброса шести гранат Ф-1. Хотя при необходимости подвесить можно и камеру, и тепловизор, и целеуказатель.

Российский носимый комплекс противодействия БВС "Стилет"

Помимо БПЛА к условно военному сегменту выставки относятся и средства противодействия им. К примеру, носимый комплекс «Стилет», разработанный АО «Технологии радиоконтроля» и внешне напоминающий автоматическое огнестрельное оружие. С его помощью летящий или зависший беспилотник в полевых условиях (когда отсутствует возможность установить полноценный модуль радиоподавления) можно посадить, сбить или заставить ретироваться. «Комплекс подавляет цели на расстоянии до 500 метров. Это зависит от мощности бортового передатчика БПЛА. У “Стилета” широкий диапазон рабочих частот. Одновременно он может сформировать 5 помех. Работает от аккумуляторной батареи до 30 минут. Весит всего 6 кг, бойцу удобно держать его в руках. Производится серийно», — рассказали «Эксперту» на стенде компании-производителя. Кстати, схожий девайс для радиоэлектронной борьбы под названием «Пищаль-Про» представил входящий в «Ростех» «Концерн Автоматика».

Отдельные экспонаты «Аэронета 2035» предназначены для работы даже не в воздушном пространстве Земли, а в космосе. Частная российская космическая компания «Спутникс», входящая в Sitronics group, привезла на выставку наноспутник для автоматического трекинга морских судов в глобальном масштабе ОрбиКрафт-Про 3U. Данные спутниковой автоматической идентификационной системы, поставляемые группировкой таких аппаратов размером всего лишь 10х10х30 см, могут быть востребованы Росрыболовством, Росатомфлотом (например, для мониторинг движения по Северному морскому пути), транспортным и страховым компаниям.

Беспилотник как драйвер развития

Вообще, стоит отметить, что в настоящее время беспилотники во всех своих проявлениях начинают играть все большую роль в экономике нашей страны. У них даже есть потенциал стать ее настоящими драйверами. Пристальное внимание к данной тематике проявляют самые высокопоставленные государственные мужи. «Аэронет 2035» посетили вице-премьер — министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, мэр Москвы Сергей Собянин, представители Минтранса, Минобороны и другие официальные лица.

И это неудивительно. Ведь текущая область применения БАС весьма обширна. Наиболее часто сейчас беспилотная авиация используется для воздушных съемок и мониторинга различных объектов в энергетике, нефтегазовом секторе, в промышленности. Но в перспективе ближайших лет на первый план может выйти логистика. Ведь доставка грузов по воздуху позволяет значительно экономить время и средства. А там уже и до пассажирских перевозок недалеко.

Также возможно применение БАС в строительстве для планирования, проектирования и контроля качества выполняемых работ, что по расчетам организаторов выставки позволит экономить до 15% средств. Есть для дронов ниша в лесном и сельском хозяйстве, где их имеет смысл задействовать для инвентаризации угодий и сопровождение агротехнических работ. На выходе это позволит вдвое снизить стоимость аналогичных мероприятий в сравнении с практикуемым сейчас вертолетными обследованиями, а также на 3-10% поднять урожайность ввиду увеличения эффективной площади посевов.

Таким образом, в теории инвестиции в рынок беспилотников кажутся очень многообещающими. Однако на практике на пути развития беспилотной авиации в России имеется несколько серьезных проблем. Во-первых, между центрами экспертизы, разработки и принятия нормативных решений в данной области отсутствует координация. Во-вторых, имеет место низкая эффективность инструментов управления инновациями, процедур сертификации техники и аттестации персонала, а также процесса разработки нормативно-правовых актов. Как следствие — до сих пор не сформировано полноценное правовое поле для эксплуатации БАС. Отсутствует даже акцептованная государством программа обучения пилотов-операторов.

Посетители на выставке "Аэронет 2035", посвященной передовым отечественным разработкам в сфере беспилотных авиационных систем, в павильоне "Космос" на ВДНХ.

Как сообщили «Эксперту» в компании «Флай дрон», занимающейся созданием в разных регионах страны инфраструктуры для полетов беспилотных воздушных судов, в целом список первоочередных вопросов, которые требуется решить в контексте преодоления мешающих развиваться беспилотному сегменту гражданской авиации барьеров, участниками рынка сформирован.

Так, нужна оперативная унификация и упрощение требований к производству БВС, навесному оборудованию, к наземной инфраструктуре для них в различных условиях (городская среда, районы рядом с опасными или транспортными объектами и различной плотностью населения), а также к подготовке и сертификации персонала, их эксплуатирующего. В профильных учебных заведениях целесообразно ввести курсы дополнительного образования по обучению навыкам эксплуатации и проектирования дронов. Следует создать больше экспериментальных зон для тестирования различных технологий связанных с беспилотниками.

Кроме того, нужно выработать единый открытый регламент проведения аэрофотосъемки и рассекречивания полученных результатов в силовых ведомствах. Здесь очень важно кардинально ускорить процессы согласования, особенно — для периодических полетов. Также должен быть разработан порядок применение средств защиты от противоправного использования БВС. Важно создать правила размещения «глушилок» и определить допустимые для них характеристики, чтобы не страдали добросовестные эксплуатанты.

Другой очень важный момент — назрела необходимость расширить границы зон уведомительных полетов, для которых не требуется получать согласования с органами власти и авиадиспетчерскими службами.

«Мы предлагаем создать доверительные платформы для согласования и мониторинга полетов БВС на территории всей России, включая населенные пункты, сформировать единые форматы пакетов заявок на согласование полетов БВС в городских чертах и полностью уйти от “чернильного” подписания этих заявок к цифровому формату внутри доверительных платформ. Следующим этапом должна стать интеграция доверительных платформ с такими сервисами, как “Цифровой город”, “Безопасный город”, “Госуслуги”», — рассказал эксперту один из учредителей «Флай дрон» Александр Каниовский.

По его словам, с практической точки зрения полезным было бы создание и предоставление эксплуатантам 3D-моделей населенных пунктов для проектирования маршрутов полетов БВС в их черте. Это в свою очередь помогло бы значительно повысить безопасность полетов. А чтобы люди не боялись летящих над их головами беспилотников, надо уже сейчас заниматься просветительской работой среди населения, организовывать образовательные и даже спортивные (вроде гонок дронов) мероприятия, что помогло бы не только избежать массовой «дронофобии», но и готовить специалистов в области эксплуатации БАС.

«Еще одно наше предложение — внедрить системы мониторинга фактических полетов БВС над населенными пунктами, привести к общему стандарту требований к процессам мониторинга и управления беспилотниками в регионах и создать цифровую государственную услугу по предоставлению разрешения на использования воздушного пространства. При этом все БВС можно не только регистрировать, как это делается сейчас, но и оснастить транспондерами единого государственного образца, а также обязать владельцев страховать свои аппараты для при выполнении типовых миссий», — заключил совладелец «Флай дрон».

Устранение вышеупомянутых препон и внедрение предложений способно кратно расширить отечественный рынок беспилотников. А это, в свою очередь, позволит находить финансирование для новых проектов в данной отрасли, разрабатывать собственные технологии и импортозамещать то, что сейчас в условиях санкций приходится всеми правдами и неправдами добывать за рубежом.

Остается добавить, что выставка «Аэронет 2035» наглядно доказала — у России есть огромный потенциал в сфере развития беспилотных авиасистем. Однако реализовать его можно лишь в том случае, если бюрократические барьеры будут оперативно устранены. В противном случае мы рискуем оказаться сбитыми на взлете, в то время, когда другие ведущие авиационные державы продолжат набирать высоту, с которой нас в итоге даже не будет видно.