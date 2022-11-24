Экс-депутат Рады утверждает, что Зеленский попросил у США химоружие для применения в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский попросил у США химическое оружие для последующего применения в Донбассе.

Как передаёт РИА Новости, об этом заявил бывший депутат Верховной рады Украины Илья Кива. По его словам, данную новость ему сообщил источник из офиса президента.

«Зеленский запросил у Вашингтона срочно предоставить для ВСУ химическое оружие, которое киевский режим собирается использовать на Донбассе», – утверждает Кива.

По его словам, у украинских властей паника, и они могут не ограничится терактом на Запорожской АЭС.

Как ранее писал «Эксперт», два реактора Запорожской АЭС, которые в режиме горячего останова обеспечивали Энергодар теплом, переводятся в режим холодного останова на дизельных генераторах после прекращения подачи электроэнергии из Украины. Об этом сообщил советник главы концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа.

Напомним, на днях ВСУ возобновили удары по Запорожской АЭС после полуторамесячного затишья. Энергоблоки не повреждены, однако пострадали вспомогательные системы обеспечения.

