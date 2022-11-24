Эксперт объяснил, почему США разрешили ряду стран покупать нефть у России

Ведущий эксперт Фонда Национальной энергетической безопасности и Финансового университета при Кабмине РФ Станислав Митрохович прокомментировал информацию о том, что американский Минфин разрешил ряду стран покупать нефть у России.

Речь идёт о государствах Старого Света, которые не имеют выход к морю, в частности Болгарии и Хорватии. Таким странам разрешили проводить операции, связанные с поставками «чёрного золота» из РФ.

Как отметил эксперт в интервью Радио «Комсомольская правда», ранее Болгария получила исключение из санкций ЕС, чтобы в эту страну могли продолжаться поставки нефти из РФ морским путём.

«Теперь ещё в Вашингтоне заявили, что не станут возражать, если кто-нибудь будет перевозить российское «чёрное золото» в Болгарию, – подчеркнул Митрохович. – Это такое своего рода временное, наверное, исключение из санкционных режимов. Но что будет дальше?».

Эксперт предположил, это это всего лишь временный компромисс, так как американское давление на Евросоюз всё равно будет нарастать, и к этому надо готовиться не самым богатым странам континента.

«Есть государства, которые беднее других в Европе и им отказаться от нашей нефти будет чрезвычайно сложно. Поэтому они получили исключение сначала у Брюсселя, а теперь, чтобы не выглядело так, что ЕС разрешил, а американцы мешают, и Минфин США выступил с этим разъяснением», – резюмировал Митрохович.

Ранее «Эксперт» писал, что Евросоюз в координации с «Большой семёркой» рассматривает возможность введения потолка цен на российскую нефть на уровне 65-70 долл. за баррель.

При этом пока, по словам еврокомиссара по энергетике Кадри Симсон, послы стран ЕС не смогли согласовать общую позицию по данному вопросу. Она не стала отрицать, что первая встреча послов по этой теме завершилась неудачей. Но на этом, как отметила Симсон, обсуждение не закончится, переговоры будут продолжаться, сообщает ТАСС.