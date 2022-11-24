Фунт воспользовался слабостью доллара

По итогам торгов в среду, 23 ноября, курс пары GBP/USD вырос на 0,32%, до 1,2110. Эксперты говорят, что это связано с очередным падением доллара на фоне предстоящего ужесточения монетарной политики Федеральной резервной системы. Порадовала инвесторов и британская внутренняя статистика.

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«Мы не удивимся, если на следующей неделе высказывания ФРС станут еще более агрессивными в отношении более высоких процентных ставок, а некоторые из наиболее “ястребиных” членов Комитета по открытым рынкам, возможно, даже откроют дверь для потенциального пятого подряд повышения ставки на 75 б.п. в декабре», — отметили в ING Group.

Потери доллара, пишет портал Рoundsterlinglive, выросли после выхода данных, свидетельствующих о том, что ключевые отрасли промышленности США в этом месяце погрузились в рецессию, и что рынок труда, возможно, начинает давать трещины. Доллары активно продавались на протяжении большей части торговой сессии среды в Европе, но потери американской валюты усилились, когда Министерство труда США объявило о крупнейшем с августа недельном увеличении количества новых заявок на пособие по безработице, и после того, как глобальные индексы PMI от S & P. упали до новых постпандемийных минимумов.

Впрочем, внутренние факторы поддержки фунта тоже существуют. В частности, он продолжил краткосрочный отскок после выхода данных, показывающих, что, хотя ВВП Великобритании и сократился в ноябре, но ожидания бизнеса на предстоящий год отскочили от 30-месячного минимума. Производственный индекс деловой активности остался таким же, каким был в октябре — 46,2 пункта, и это лучше, чем 45,7, которые ожидал рынок. Индекс деловой активности в сфере услуг составил 48,8 пункта (выше ожидавшихся 48 пунктов) и не изменился по сравнению с октябрем.

Значения ниже 50 соответствуют экономическому спаду. Такие цифры предполагают, что экономика Великобритании находится на пути к второму квартальному снижению подряд, соответствуя техническому определению рецессии. Но эта рецессия ожидаема. Как выразился Каллум Пикеринг, экономист Berenberg: «Рецессия — это плохо, но ситуация не ухудшается». Для фунта это важное наблюдение, учитывая сильный негатив по поводу экономических перспектив Великобритании.

Рывок может оказаться краткосрочным

В конце сентября британский фунт рухнул до исторического минимума к доллару — пара GBP/USD приближалась к паритету, достигнув 1,0384, напоминает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин. Это было вызвано опасениями, что анонсированное новым правительством Великобритании снижение налогов усилит и без того высокую инфляцию, а также приведет к резкому увеличению госдолга.

На фоне дестабилизации финансового рынка страны глава правительства ушла в отставку всего после 45 дней пребывания на посту. Ее преемник отменил часть фискальных планов, напугавших инвесторов, — и это способствовало резкому восстановлению фунта стерлингов. Пара GBP/USD подскочила до трехмесячного максимума — выше отметки 1,2, указывает эксперт.



На краткосрочном горизонте, полагает Бабин, возможно продолжение коррекционного роста пары в район полугодовых вершин 1,228—1,243. Однако в долгосрочной перспективе, скорее всего, котировки вернутся в диапазон 1—1,1 из-за сохранения экономических проблем, которые могут усугубиться на фоне вероятного ухудшения ситуации в мировой экономике.

Не тренд, а коррекция

Текущая неделя позитивна для британского фунта, указывает главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман. В четверг продолжается заметное ралли его котировок, ярко проявившееся накануне. В результате они поднимаются за два дня на 2,5%, с 1,18 до 1,21.

Причины этого лежат на стороне обеих валют — и британской, и американской. Неожиданным позитивом отметились 23 ноября индексы деловой активности в секторах производства и услуг Великобритании. Этот показатель считается одним из «опережающих индикаторов», он отражает будущие движения экономики — в отличие от статистических параметров, фиксирующих достигнутое ранее состояние.

Оптимизм в отношении фунта был поддержан негативом для доллара, проявившимся после публикации протоколов ноябрьского заседания ФРС США, констатирует эксперт. В протоколах зафиксировано, что регулятор отчасти смягчил риторику, высказавшись за замедление повышения процентной ставки. На это, естественно, отреагировал индекс доллара USDX, опустившись с 107,1 п. к 105, 6 п. Но это снижение составило 1,4% — то есть, даже количественно можно констатировать, что подъём пары GBP/USD — синергетический эффект действия обеих её составляющих.

Но это движение — не тренд, а продолжающаяся мощная коррекция к снижению пары с июня 2021 года, случившегося из-за ужесточения политики ФРС, уверен Марк Гойхман. Возможности укрепления «британца» пока ограничены — основные показатели не в его пользу. Инфляция в Туманном Альбионе — 11,1%, и продолжает повышаться неуклонно с 5,1% в ноябре 2021 года. В Штатах же она составляет 7,7%, уже пять месяцев снижаясь с июньского пика 9,1%.

Динамика ВВП королевства пока отрицательна — 0,2% в третьем квартале, продолжает аналитик, а в США он растет на 2,6%.

Поэтому можно предположить, говорит Марк Гойхман, что даже если коррекция GBP/USD вверх дойдёт до сильного технического уровня 1,23, перспективы на ближайшие месяцы — на понижение. Его первыми целями выступают рубежи 1,17-1,18.