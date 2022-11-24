Германия и Франция объединились в борьбе против США

Берлин и Париж призывают Еврокомиссию действовать более решительно против реформ в США, которую могут спровоцировать трансатлантическую торговую войну.

Две главные экономики Европы отложили в сторону разногласия, возникшие в последнее время в их отношениях, и выпустили совместное заявление. Германия и Франция намерены изучить все возможности для защиты европейской промышленности против дискриминационных мер, принятых Вашингтоном и Пекином. Жесткое заявление появилось через два дня после встречи немецких и французских министров в Париже. Президент Макрон пригласил в Елисейский дворец министра иностранных дел ФРГ Анналену Бербок и министра экономики и энергетики Роберта Хабека. Политологи восприняли это приглашение как четкий сигнал усиления борьбы европейцев против недобросовестной конкуренции со стороны США.

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В Берлине и Париже не скрывают недовольства тем, что Белый дом практически не обращает внимания на их тревогу относительно Закона о снижении инфляции (IRA), подписанного президентом Байденом 16 августа. Он содержит в числе прочего и субсидии со снижением налогов для компаний, занимающихся «зеленой» энергетикой, на 369 млрд долларов. В Европе считают IRA протекционистским законом, потому что он фактически переманивает инвестиции из Европы в Америку и агитирует за «Buy American», т.е. призывает покупать, например, собранные в США, а не в ЕС электромобили. Закон о снижении инфляции вступает в силу 1 января 2023 года. Брюссель и Вашингтон пытаются решить разногласия за столом переговоров, но они пока не принесли никаких результатов. Берлин и Париж призывают Брюссель тоже вводить субсидии для европейского бизнеса, пишет POLITICO. Главная угроза для Европы в том, что континент может потерять привлекательность для инвесторов для таких очень важных «зеленых» технологий, как создание батарей, водородных или солнечных панелей и так далее.

Совместное заявление Роберта Хабека и министра финансов Франции Брюно Ле Мэра свидетельствует о создании между Берлином и Парижем нового экономического союза.

«Мы призываем ЕС проводить экономическую политику, которая позволит нашим компаниям побеждать в конкурентной борьбе,- говорится в заявлении немецкого и французского министров.- Мы хотим координировать усилия в борьбе Европы с вызовами, в том числе и с Законом о снижении инфляции».

Несмотря на то, что в совместном заявлении слово «субсидии» не используется, его авторы говорят «об изучении возможностей по предотвращению негативных последствий протекционистских действий третьих стран». Заявление также содержит призыв к Еврокомиссии ускорить процедуры по одобрению субсидий по так называемым «Важным проектам, представляющим общий европейский интерес» (IPCEI). С другой стороны, Хабек и Ле Мэр подчеркивают, что любые меры помощи, предпринимаемые европейскими государствами, не должны нарушать правила Всемирной торговой организации (ВТО), т.е. они не должны носить дискриминационный характер против иностранных инвесторов.

В Берлине боятся, что действия Вашингтона в сочетании с высокими ценами на энергию в Европе будут и дальше вынуждать европейские компании прекращать инвестиции в Европе или даже закрывать производство на континенте и переносить его в США или КНР.

Германия опасается, что резкая реакция на IRA развяжет торговую войну с США. Канцлер Шольц предупреждает об осторожности – в борьбе с протекционистскими мерами американцев главное не переусердствовать, говорит он. Выступая на экономическом саммите в Берлине, организованном изданием Süddeutsche Zeitung, Олаф Шольц выразил надежду, что ЕС и США сумеют достичь торгового соглашения, которое ослабит напряжение и опасения.

«Мы также должны очень внимательно изучить идею соглашения с Соединенными Штатами по промышленным тарифам»,- заявил немецкий канцлер.

Кстати, американские участники переговоров призывают европейских партнеров избегать разногласий и советуют принять такую же модель субсидий для европейской промышленности.