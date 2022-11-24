Главное семейное событие новогодних каникул

Шоу создано лидером индустрии семейных развлечений, продюсерским центром «Седьмая Радуга», празднующим 25-летний юбилей, совместно с ВГТРК и ведущим детским телеканалом МУЛЬТ. Все звездные бренды и знакомые персонажи телеканала соберутся в Crocus City Hall с 24 декабря 2022 года по 7 января 2023 года.

Сюжет «Ёлки телеканала Мульт» развернётся в Мультимире, где соберется сильная и дружная команда: Сказочный патруль, Кощей, Ми-ми-мишки, Лео и Тиг, Кошечки-Собачки и главный зимний волшебник Дед Мороз. Весь 25-летний опыт работы «Седьмой Радуги» будет воплощён в новой грандиозной постановке. Такого в Крокусе еще не было! Зрителей ждут беспрецедентный размах, колоссальный бюджет, интерактивные игры, невероятные визуальные спецэффекты и незабываемые впечатления для всей семьи. Яркое, модное и познавательное путешествие в мир мультипликации состоится благодаря привлечению новых профессионалов высочайшего класса.

За ежегодным новогодним шоу в Крокусе уже долгие годы закреплена репутация самой масштабной и высокобюджетной детской ёлки страны. Это звание неизменно подтверждают звездные гости, выбирающие для своей семьи самые яркие и зрелищные постановки, тысячи счастливых отзывов в соцсетях и самые высокие строчки в рейтингах столичных новогодних развлечений. В портфолио команды «Ёлки в Крокусе» порядка 800 шоу, которые посетило более 6 500 000 зрителей. Шоу 2022-2023 обещает быть особенным благодаря самым современным сценическим технологиям, фантазийным костюмам и сотням артистов в команде!