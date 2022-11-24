Инфляционные ожидания россиян немного снизились

Инфляционные ожидания россиян на год вперед в ноябре снизились до 12,2% (−0,6% к октябрю), наблюдаемая населением инфляция замедлилась также на 0,6%, до 17,6%, уменьшились и долгосрочные инфляционные ожидания. При этом выросла доля тех, кто предпочитает совершать дорогостоящие покупки, а не откладывать деньги про запас, следует из комментария Банка России.

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«В ноябре инфляционные ожидания населения снизились, оставаясь в диапазоне значений апреля – октября этого года. Медианная оценка инфляционных ожиданий на ближайшие 12 месяцев составила 12,2% (-0,6 п.п. к октябрю; среднее в 2017–2019 гг.: 9,6%). В ноябре, как и в предыдущие месяцы, изменение ожидаемой инфляции определялось респондентами без сбережений. Медиана ожидаемой инфляции в этой группе в ноябре значительно снизилась – до 13,4% (-1,4 п.п. к октябрю). У респондентов со сбережениями инфляционные ожидания оставались практически неизменными третий месяц подряд (10,5%, +0,1 п.п. к уровню сентября – октября; среднее в 2017–2019 гг.: 8,7%)», — сообщили в ЦБ со ссылкой на данные опроса ООО «инФОМ».

Немного снизились и долгосрочные инфляционные ожидания россиян. Доля тех, кто считает, что через три года рост цен будет заметно выше 4%, составила 50% (-2% к сентябрю, в октябре вопрос не задавался).

Регулятор отметил и небольшое увеличение Индекса потребительских настроений, в ноябре он составил 94,6 пункта (+1,9 пункта к октябрю). После завершения частичной мобилизации немного возросла и склонность респондентов к потреблению. Доля опрошенных, предпочитающих тратить свободные деньги на покупку дорогостоящих товаров, а не откладывать их, увеличилась до 27,9% (+2,3% к октябрю), но еще остается ниже уровней 2021 года. Кроме того, снизилась доля тех, кто предпочитает хранить сбережения наличными (35,1%, -2,8% к октябрю).