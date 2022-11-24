Инновации, доступные всем: 7–8 декабря состоится VII Форум «Время инноваций»

Последние годы ярко продемонстрировали всему мировому сообществу, как зыбко может быть ощущение стабильности. Привычный уклад жизни менялся несколько раз, и лишь те, кто оказался к этому готов, смогли получить конкурентное преимущество. С непрерывными переменами рука об руку идут новые, нетривиальные решения, к которым прибегают лидеры рынка. Инновации, способные улучшать жизни тысяч и миллионов людей, каждый год появляются во всех сферах. Представлять самые смелые и эффективные из них, давая старт новым коллаборациям, – основная цель организаторов мероприятия.

Миссия Форума как площадки для поиска новых точек роста находит отклик у лидеров бизнеса, готовых поддержать такие проекты. Марта Леман, управляющий директор HR-платформы «Пульс» от Сбер, выступившей генеральным партнером мероприятия, объясняет свое решение: «Мы поддерживаем Форум, потому что сегодня — когда закладывается база для технологического суверенитета России — крайне важно делиться лучшими практиками. Такая синергия придаёт импульс компаниям-разработчикам и рынку в целом, чтобы этот процесс прошёл максимально быстро и эффективно. И Сбер, как ведущий разработчик цифровых технологий, также готов предложить ряд решений российским организациям».

Форум будет проходить два дня. В первый день мероприятия гостям предлагается посетить нетворкинг-сессию, которая пройдет в формате интеллектуальной игры. Ведущим игры выступит Борис Белозеров – капитан команды телевизионного элитарного клуба «Что? Где? Когда?» и обладатель приза Хрустальная сова; чемпион мира по игре «Брэйн-ринг»; многократный победитель передачи «Самый умный». Борис задаст участникам игры 49 вопросов, и каждый сможет проявить свои лучшие качества — умение работать в команде, блеснуть эрудицией и вести команду к победе.

Во второй день – 8 декабря на Форуме поднимутся темы импортозамещения, новых вызовов и возможностей, которые предлагает текущая ситуация. Также спикеры обсудят, как не только выжить в «идеальный шторм», но и укротить ветер перемен, встав на путь повышения производительности и конкурентоспособности в изменившихся реалиях.

Среди обсуждаемых тем Форума:

Цифровая среда и бизнес-процессы: трансформация логистики и управление цепями поставок товаров, услуг, финансовых потоков

Как работать с большими данными в новом мире?

Цифровая трансформация корпоративных коммуникаций: как организовать эффективную работу команды?

Как выглядит будущее FinTech? Облачные вычисления, Big Data, робототехника и искусственный интеллект.

Импортозамещение и цифровая трансформация: зачем кому-то платить, если можно создать свое?

Какова роль кибербезопасности в современном мире?

Спикерами Форума выступят более пятидесяти ведущих специалистов и экспертов в сфере инноваций и цифровизации, в числе которых: директор Центра повышения производительности ВАВТ Минэкономразвития России Екатерина Гришина; директор Центра международного промышленного сотрудничества ЮНИДО в РФ Сергей Коротков; генеральный директор РИВЦ-Пулково Глеб Головченко; председатель Кластера RPA (РАЭК) Сергей Вотяков; начальник управления, вице-президент ВТБ Светлана Дементьева, а также представители компаний ФГУП НАМИ, Лента, Россети Центр, СДЭК, Банк «ЗЕНИТ», Бургер Кинг и других.

В завершение второго дня состоится церемония награждения Лауреатов Премии «Время инноваций» и Digital Leaders Award, победителей которых ежегодно определяет экспертный совет.

Регистрация на Форум доступна по ссылке https://forum.novpro.org/