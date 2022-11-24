Холдинг Veon продал компанию «Вымпелком» топ-менеджменту «Билайна» за 130 млрд рублей

Руководство «Билайна» подписало соглашение о выкупе компании «Вымпелком» у нидерландского телекоммуникационного холдинга Veon.

«"Билайн" объявляет, что группа топ-менеджеров компании во главе с генеральным директором Александром Торбаховым заключила соглашение о выкупе компании у холдинга Veon», — указывается в сообщении пресс-службы «Билайна».

Veon получит от продажи «Вымпелкома» 130 млрд руб., уточняется в пресс-релизе.

Ожидается, что сделка будет завершена не позднее 1 июня 2023 г

О начале процесса продажи российской компании «Вымпелком», представленной в РФ под брендом «Билайн», Veon объявил в начале ноября.