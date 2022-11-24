Крупный завод Москвы переходит на отечественную систему проектирования

Компания «Элтеза», производитель современных систем управления движением поездов, решила внедрить на своем производстве российскую систему автопроектирования. Об этом сообщил 24 ноября руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский. Отечественное программное обеспечение «Компас-3d» представлено в московском реестре промышленных IT-решений «Банк технологий».

Специалисты «Элтезы» используют трехмерное моделирование в процессе разработки нового оборудования. Переход на отечественную систему позволит предприятию сохранить устойчивость прозводства и обеспечить независимость информационной инфраструктуры, подчеркнул Владислав Овчинский. При этом полученные модели, чертежи и спецификации будут соответствовать российским стандартам.

«Система разработана российской компанией и представлена в столичном реестре "Банк технологий". Мы запустили этот ресурс в 2020 году, чтобы московские компании могли найти партнеров для модернизации и развития своих производственных мощностей», – напомнил глава департамента. Всего в реестре сегодня представлено свыше 240 отечественных разработок, которые способны заменить иностранные аналоги, добавил он.

Российские разработчики зачастую сталкиваются с необходимостью возможной интеграции своих решений с другими. Крупные же иностранные вендоры делают так, чтобы переход на сторонние решения был сложен, это касается и интеграции продуктов, отметил заместитель генерального директора компании «Элтеза» Алексей Сошников. «Поэтому неоспоримый плюс российского софта – он более дружелюбен во всех отношениях», – подчеркнул он.

Напомним, систему «Компас-3d» разработала российская компания «Аскон». В ее основе геометрическое ядро собственного производства, что гарантирует независимость от иностранных программных компонентов. Программа поддерживает прямое редактирование геометрии и обмен данными с другими CAD-системами. «Компас-3d» применяют для трехмерного проектирования в разных отраслях промышленности, в том числе в авиа- и машиностроении.

Добавим, что пользователи российской системы могут использовать электронные справочники стандартных изделий с готовыми трехмерными моделями деталей, узлов и крепежа. А дополнительные приложения содержат данные для проектирования валов и механических передач, пружин, сварных швов, кабелей и жгутов, штампов и пресс-форм. Это позволяет ускорить цикл конструкторской подготовки производства.