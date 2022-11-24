«ЛУКойл» стал партнером «Газпром нефти» по бывшему СП с испанской Repsol в Югре

Освоение Карабашских участков в Ханты-Мансийском автономном округе (Югре), которым «Газпром нефть» ранее занималась в партнерстве с испанской компанией Repsol, теперь будет вести ее совместное предприятие с «ЛУКойлом».

На это указывают данные системы СПАРК, передает «Интерфакс».

Сообщается, что с 23 ноября управляющей компанией ООО «Евротэк-Югра» разрабатывающего месторождение, стал «Меретояханефтегаз» — совместное предприятие «Газпром нефти» и «ЛУКойла», процесс создания которого завершился в мае этого года.

Ранее «Евротэк-Югра» было СП «Газпром нефти» и Repsol, но испанская компания вышла из актива, объяснив решение стратегией по «декарбонизации» и невыгодностью бизнеса в России. В конце прошлого года «Газпром нефть» выкупила 50% «Евротэк-Югра».

Компания «Евротэк-Югра» владеет поисково-оценочными лицензиями на участки Свердловский, Килейский, Карабашский-3 и Карабашский-9, а также двумя добычными — на Карабашский-1 и Карабашский-2.Там находится ключевой актив проекта — месторождение имени Эрвье с извлекаемыми запасами нефти примерно 34 млн тонн. В настоящий момент добыча не ведется, «Газпром нефть» готовится к разработке.

«Евротэк-Югра» будет вторым российским активом «Газпром нефти», где партнером холдинга выступает «ЛУКойл». В 2021 году «Газпром нефть» и «ЛУКойл» создали первое паритетное СП на базе «Меретояханефтегаза», которое занимается освоением Тазовского месторождения на Ямале.