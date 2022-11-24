Акции «Манчестер Юнайтеда» стремительно растут на новостях о возможной продаже клуба

У английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» (МЮ) настолько многочисленная армия поклонников по всему свету, что новости об его возможной продаже произвели фурор даже во время проведения Кубка мира по футболу в Катаре. Братья Глейзеры, владевшие МЮ 17 лет, долго отказывались продать клуб, но сейчас, похоже, этот долгожданный для миллионов болельщиков момент наконец наступил. Уже появились и первые потенциальные покупатели. Среди них называют и самого богатого британца, сэра Джима Рэтклиффа, состояние которого оценивается приблизительно в 12 млрд фунтов стерлингов (14,5 млрд долларов). Джим Рэктлифф, напомним, совсем недавно проиграл схватку за оставшийся бесхозным лондонский «Челси» Тодду Боэли.

Акции Manchester United PLC на новостях о продаже выросли 23 ноября на 21,45%. Несмотря на то, что на футбольном поле команда явно не блещет, с финансами у клуба проблем нет.

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В заявлении МЮ, кстати, 20-кратного победителя Английской лиги, говорится, что будут изучены и рассмотрены «все стратегические альтернативы», включая новые инвестиции в клуб, продажу и другие транзакции. К продаже клуба Глейзеров, очевидно, подтолкнуло сильное недовольство болельщиков и неудача с организацией Европейской суперлиги.

В списке потенциальных покупателей МЮ одни миллиардеры. Ничего удивительного в этом нет, потому что стоят «красные дьяволы» немало. Конечно, данных о том, сколько просят за клуб Глейзеры, нет, но чаще всего называют 8 млрд фунтов. Продажа за такие огромные деньги, если она, конечно, состоится, станет рекордной в мире спорта.

Имя Джима Рэтклиффа фигурирует в списке возможных покупателей, потому что, как стало известно на днях, он тайно встречался в октябре с семьей Глейзеров, чтобы обсудить покупку МЮ, но якобы сказал, что «они не хотят продавать». 70-летний британский миллиардер, кстати, уроженец Большого Манчестера, недавно признался в интервью Financial Times Live, что всю жизнь болеет за «Манчестер Юнайтед».

Еще одним покупателем может оказаться Джим О’Нейл, бывший главный экономист банка Goldman Sachs. Он возглавлял консорциум «Красные рыцари», который в 2010 году безуспешно пытался купить МЮ у братьев Глейзеров. О’Нейл заявил 23 ноября, что, возможно, создаст новый консорциум и еще раз попытает счастья, но тут же добавил, что Глейзеры заломили слишком высокую цену.

Возможно и даже очень вероятно с учетом астрономической цены клуба, что новым владельцем прославленного английского футбольного клуба станет иностранец. Американский инвестиционный банк Raine Group, несколько месяцев назад продавший «Челси», который много лет принадлежал Роману Абрамовичу, заявил, что купить МЮ мечтают люди со всех континентов, за исключением разве что Антарктиды. Не исключено, что среди них и самый богатый человек планеты Илон Маск, который писал о покупке клуба из Манчестера в Twitter, скорее всего, в шутку, а может быть, и всерьез. По крайней мере, у него денег на покупку МЮ хватит даже по такой астрономической цене.

Впрочем, конкуренты у него будут вполне достойные. Известно, к примеру, о большом интересе к МЮ Dubai International Capital, инвестиционного подразделения суверенного фонда Дубая, который в 2007 году едва не купил «Ливерпуль», а также американская компания Harris Blitzer Sports Entertainment.