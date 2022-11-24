Минобороны сообщило оперативные новости о ходе спецоперации на Украине

Минобороны РФ на брифинге 24 ноября сообщило оперативные новости о ходе специальной военной операции, которая продолжается на Украине.

Согласно данным, которые озвучил официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков, ВС РФ во время вчерашнего массированного обстрела объектов системы военного управления Украины и связанной с ней энергетической инфраструктуре поразили все назначенные цели. Нарушена переброска железнодорожным транспортом военных резервов ВСУ, иностранных вооружений, военной техники и боеприпасов в районы боевых действий.

При этом в Минобороны подчеркнули, что ни одного удара по целям в черте Киева не наносилось. А все объявленные властями разрушения объясняются следствием падения ракет иностранной и украинской ПВО, размещённых в жилых кварталах украинской столицы.

В ходе контрбатарейной борьбы ВС РФ поразили установку РСЗ «Град» ВСУ на огневой позиции в районе населённого пункта Липцы (Харьковская область). В районе населённого пункта Новогригоровка (Херсонская область) уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50. Также 2 радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36 уничтожены в районах населённых пунктов Константиновка и Северск (ДНР).

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией ВС РФ поражены пункты управления 3-й танковой бригады ВСУ в районе населённого пункта Шевченково (Харьковская область) и 57-й горно-штурмовой бригады в районе населённого пункта Казацкое (Херсонская область), а также 63 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 152 районах.

За последние сутки артиллерия, штурмовая и армейская авиация ВС РФ сорвали попытки ВСУ атаковать на Купянском направлении в районе населённого пункта Берестовое (Харьковская область). Уничтожено до 60 украинских военнослужащих, одна 2 пикапа и 1 боевая бронированная машина.

На Красно-Лиманском направлении активными действиями российских войск пресечены попытки противника силами двух ротных тактических групп атаковать в направлении населённых пунктов Площанка и Червонопоповка (ЛНР). Здесь были уничтожены более 15 украинских военнослужащих, 1 боевая машина пехоты, миномётный расчёт и 3 автомобиля.

На Южно-донецком направлении в результате нанесения огневого поражения сорваны попытки ВСУ контратаковать в направлении населённых пунктов Владимировка, Павловка и Времевка.

Кроме того, в результате упреждающего огня артиллерии по району сосредоточения ротной тактической группы ВСУ сорвана попытка атаки противника в направлении населённого пункта Левадное (Запорожская область). Всего за сутки на данном направлении украинские войска потеряли более 50 военнослужащих убитыми и ранеными, 6 боевых бронированных машин, 3 автомобиля и 1 танк.

Как ранее писал «Эксперт», 23 ноября Минобороны сообщило, что подразделения российских войск продолжают вести наступательные действия на Донецком направлении. В частности, за сутки на данном направлении было уничтожено более 60-ти украинских военнослужащих и 5 боевых бронированных машин ВСУ.