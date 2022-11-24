Москва предложила создать ESG-рейтинг городов и регионов ЕАЭС

Рейтинг городов и регионов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) по степени достижения принципов ESG предложили сформировать власти Москвы совместно с Национальным рейтинговым агентством (НРА). Его результаты пригодятся в разработке стратегий по развитию городов и областей, также рейтинг повысит их инвестиционную привлекательность для бизнеса, в том числе иностранного, для которого сегодня «зеленая» повестка имеет важное значение.

Преложение прозвучало в ходе Международного экономического семинара в Ереване. В ходе одной из тематических сессий этого форума эксперты обсудили вопросы устойчивого развития.

«Москва совместно с Национальным рейтинговым агентством предложила разработать ESG-рейтинг городов и регионов ЕАЭС. Он поможет поможет повысить доверие в бизнес-среде государств-членов союза, увеличить привлекательность евразийского региона для иностранных инвесторов, а также ускорить реализацию национальных стратегий развития», — сказал в ходе сессии заглавы департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Эмиль Петросян.

У столицы России есть уникальный опыт в области оценки использования ESG-принципов и ориентации городской политики на достижение целей устойчивого развития (ЦУР) ООН, добавил он. «Москва уже вышла на выполнение 6 целей из 17 и готова стать методологом в области ЦУР на различных уровнях», — подчеркнул Эмиль Петросян.

По его оценке, в числе основных целей ESG-рейтинга — выявление проблемных зон и поиск новых точек роста. Города ЕАЭС смогут также обменяться лучшими практиками устойчивого развития, резюмировал Эмиль Петросян.

Этот проект может наладить системное взаимодействие в области устойчивого развития и обеспечить инвесторам необходимые данные в этой сфере, добавила управляющий директор НРА Татьяна Григорьева. «Публичность результатов исследования привлечет внимание инвесторов, в том числе, при использовании "зеленых" инструментов финансирования: таких как социальные, адаптационные облигации и облигации устойчивого развития. А также создаст предпосылки для интеграции государственных интересов и перспектив развития бизнеса на территориях союзных государств», — подчеркнула она.

Как рассказала управляющий директор ВЭБ.РФ Елена Гущина, в текущем году корпорация приняла ESG-стратегию, а также подготовила проект политики устойчивого развития и ответственного ведения бизнеса. «Совместно с крупнейшими коммерческими банками России мы создаем общий стандарт управления ESG-рисками в рамках синдицированного кредитования. Также мы разработали первичный скрининг финансируемых проектов на соответствие ESG-принципам. Планируем развивать применение этой политики, наращивая внутреннюю экспертизу и взаимодействуя на международном уровне», — сказала она.

В свою очередь, руководитель центра Россия — ОЭСР РАНХиГС Антонина Левашенко добавила: в дальнейшем развитии ESG-повестки необходимо учитывать принятые в 2022 году стандарты Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в области транзитного финансирования, а также принципы ESG в сфере рейтингования и климатического финансирования.