S&P 500: трейдеры обменяют убытки на налоги

В среду неделю на фондовом рынке США можно было считать законченной: сегодня торгов не будет из-за Дня благодарения, а в «черную пятницу» они сокращены. Тонкий предпраздничный рынок помог S&P 500 закрыть день на двухмесячном максимуме: он вырос на 0,6%, Jones Industrial Average – на 0,3%, а Nasdaq Composite – на 1%.

Но главная заслуга в этом принадлежала протоколу последнего заседания ФРС, опубликованному за два часа до окончания торгов. Его расценили, как «голубиный», и большая часть вчерашнего роста – заслуга нескольких минут после этой публикации.

В ней сообщалось, что «значительное большинство» участников заседания сочло целесообразным в ближайшее время замедлить темпы подъема ставки. При этом обсуждались возможные негативные последствия быстрого ужесточения политики для финансовой системы и неопределенность из-за лага, с которым действия ФРС влияют на экономику и инфляцию.

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Главный вывод, сделанный из этого многими, состоял в том, что ФРС, быть может, загонит США в рецессию не слишком глубоко, а ставка поднимется не так уж высоко. Однако согласны с такой трактовкой далеко не все.

«В протоколе говорится, что повышение может быть меньше 75 базисных пунктов, но одновременно – что окончательная ставка должна оказаться выше, чем предполагалось ранее. Это в значительной степени является именно тем, о чем и так сигнализируют все в ФРС, — заявил Bloomberg главный инвестиционный директор управляющей компании AlphaTRAI Макс Гохман. – Почти странно, что мы получаем какие-то большие движения котировок на таких протоколах. Получается, что рынок рад более длинному пути к более болезненному исходу».

Теперь потери S&P 500 с начала года сократились до 15,5%. Но для многих частных инвесторов ситуация выглядит гораздо более мрачно.

Вчера Bloomberg приводил данные старшего вице-президента Vanda Research Марко Якини о том, средний розничный портфель в этом году потерял примерно на 35%. Это неудивительно – излишне активная публика обычно проигрывает пассивным индексам.

К тому же многие акции-фавориты мелких инвесторов упали с начала года особенно сильно. Так, Tesla, Amazon.com и Apple потеряли 48%, 44% и 15% соответственно.

Но теперь для многих открылись широкие перспективы уменьшения облагаемых налогами доходов путем фиксации убытков по ценным бумагам. Это традиционная для розничных инвесторов в США, хотя и не бесспорная в плане целесообразности, практика. И что любопытно, это вал продаж акций с их стороны нечасто приводит к итоговому падению рынка.

На другой стороне сделки обычно находятся «сильные руки» институциональных трейдеров. И по данным Vanda, в течение пяти из последних шести лет 25 самых продаваемых розничными инвесторами в декабре акций индекса Russell 3000 опережали рынок. В январе эта тенденция по понятным причинам исчезает.

Более того эти действия мелких инвесторов способствуют росту рынка в целом. В декабре притоки в биржевые фонды широкого рынка, такие как SPDR S&P 500 ETF Trust, выходят на максимумы года, так как публика ищет, куда бы пристроить деньги, вырученные от тех самых продаж акций. Все это на фоне относительно низкой ликвидности помогает поддерживать ралли Санта-Клауса.

Некоторые называют так рост в период от «черной пятницы» до Рождества, а другие, наоборот, следят за последними пятью торговыми днями уходящего года и первыми двумя – нового. Есть и другие варианты датировки ралли Санты (оно же рождественское, оно же новогоднее), но суть одна: ноябрь и декабрь – статистически одни из сильнейших месяцев в году. И текущие события на рынке это пока подтверждают: ноябрь имеет шансы стать вторым подряд месяцем, закрытым S&P 500 в плюс.

Это, однако, отнюдь не означает, что декабрь не способен отметиться падением. В периоды подъема ставки в последние 20 лет этот месяц закрывался в минус через раз: в 2018-м, 2015-м и 2005 годах. Так что влияние календаря на американский рынок в такие периоды не многим отличалось от сезонности при подбрасывании монетки.

