Один из ведущих винных холдингов юга РФ «Ариант» увеличит площадь виноградников до 13 тыс. га

Группа компаний «Ариант», которая является одним из крупнейших винных холдингов Краснодарского края, намерена увеличить площадь плодоносящих виноградников с 9 до 13 тыс. га.

Об этом сообщил на Российском винодельческом форуме управляющий акционер группы компаний Александр Кретов.

«Мы превысили 9 тыс. га виноградников. Планируем довести [площадь] до 13 тыс.», — цитирует Кретова ТАСС. Топ-менеджер отметил, что ежегодно компания высаживает 500 га виноградников.

По словам Кретова, холдинг активно занимается селекцией, у него самый крупный в России питомник. «Мы делаем 6 млн прививок в год, у нас самые, наверное, крупные в России маточники, что позволяет нам удовлетворять свои потребности и потребности коллег, которые растут ежегодно благодаря государственной поддержке этой отрасли», — пояснил он.

Кретов отметил, что производство саженцев — крайне наукоемкий процесс, поэтому особое внимание надо уделать генетике. «Если мы сегодня не будем заниматься генами, болезнями, то, что мы будем иметь через 30 лет, когда мы сегодня садим и планируем через 50 лет с этой лозы получать», — подчеркнул управляющий акционер ГК.

В ГК «Ариант» входят агрофирма и холдинг «Кубань-Вино». У компании есть три производственные площадки в городе Темрюк, станицах Старотитаровская и Тамань c суммарной производственной мощностью около 10,6 тыс. декалитров в год. В холдинг также входит агрофирма «Южная», которая владеет 7,8 тыс. га плодоносящих виноградников на Таманском полуострове и под Анапой.

Присутствующая на мероприятии вице-премьер России Виктория Абрамченко сообщила, что объем производства вина в России по итогам 2022 года может составить 600 млн л. Она рассказала, что основными проблемами является закупка оборудования и специализированной сельхозтехники; что касается этикеток, бутылок, пробок, то эти сложности российские виноделы успешно решают. «Причем из недружественных стран продолжается ввоз, усложнилась несколько логистика. Саженцы точно так же — их везут из Франции, Австрии, Испании, Италии, то есть фактически из недружественных стран. Все остальное коллеги успешно решают. При поддержке государства мы будем закрывать ниши по импортозамещению», — сказала Абрамченко. По ее словам, в этом году будет собрано 760 тыс. тонн винограда.