Освобожденные по обмену с Киевом военные РФ рассказали об условиях содержания в украинском плену

Минобороны РФ сообщило о прибытии в Россию военнослужащих, вернувшихся из украинского плена в результате обмена с Киевом по формуле 35 на 35.

Как пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу оборонного ведомства, по словам одного из военнослужащих, который провел в плену два месяца, с россиянами обращались «когда как».

«Были такие офицеры, что ужасно. Спали в казармах. В 6 утра подъем, и до 10 утра ходили на улице постоянно, работали там. Некоторых с простреленными коленями заставляли ходить, ползти. У человека прострелено колено, а ему говорят: иди, ползи как хочешь. Главное, что мы уже тут, со своими», — рассказал военный.

Еще один из вернувшихся сообщил, что находился в плену в лагере во Львовской области. «Там нет никаких условий. Кормили завтраком, обедом, ужином. Давали кипяток, как утке приходилось глотать. А не доел, так не доел. Как увидел российскую форму, думаю: слава богу, этот кошмар закончился. Дни там тянулись долго. Холодно. Толком не одеться», — приводит агентство слова освобожденного бойца.

Накануне об очередном обмене пленными между Россией и Украиной сообщил временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин.

По данным Минобороны, российские военнослужащие, находившиеся в плену на подконтрольных Киеву территориях, доставлены в Москву самолетами Военно-транспортной авиации ВКС РФ для прохождения лечения и реабилитации в медучреждениях ведомства. Всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.

Видео, на котором 35 российских военных возвращаются домой, опубликовала в своем Telegram-канале уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.