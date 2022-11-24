Первый ветропарк в Дагестане мощностью 12,5 МВт получит оборудование «Росатома»

Группа компаний «Экоэнерджи» и АО «Новавинд» (дивизион госкорпорации «Росатом» по ветроэнергетике) подписали соглашение о сотрудничестве по проекту строительства Махачкалинской ветроэлектростанции общей установленной мощностью 12,5 МВт.

Об этом сообщила пресс-служба «Новавинда».

«Стороны договорились о совместной работе по проектированию и строительству ветроэлектростанции в 2023 году», — говорится в сообщении.

Уточняется, что ветропарк будет состоять из пяти установок мощностью 2,5 МВт каждая. Оборудование на собственных предприятиях в Ростовской области произведет «Новавинд» с привлечением российских партнеров проекта.

По словам генерального директора компании Григория Назарова, «Новавинд» как владелец технологии и производитель критически важных компонентов «выступает гарантом успешной реализации подобных проектов», снижая неопределенность и риски для своих партнеров.

«ЭкоЭнерджи» — девелоперский и энергетический холдинг в области возобновляемой энергетики, созданный в рамках консолидации партнерских компаний, работающих в энергетическом секторе с 2015 года.

Проект по строительству Махачкалинской ВЭС реализуется в Новолакском районе Дагестана. Объект станет первой ветроэлектростанцией в регионе и будет являться частью большого Каспийского ветропарка.