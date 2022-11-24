Постпред России при ООН озвучил одно из главных условий для завершения спецоперации

Постпред РФ при Организации Объединенных Наций Василий Небензя заявил, что Россия наносит удары по объектам инфраструктуры на Украине в ответ на поставки Киеву западного оружия.

Об этом пишет «Интерфакс».

«Мы наносим удары по инфраструктурным объектам на Украине в ответ на накачку этой страны западным оружием и безрассудные призывы Киева одержать военную победу над Россией», — сказал Небензя, выступая на заседании Совета Безопасности ООН по Украине.

Он уточнил, что одна из целей спецоперации — подрыв боеспособности украинской армии, угрожающей безопасности и территориальной целостности России. «И она будет реализовываться военными методами, пока киевский режим не займет реалистичную позицию, которая позволила бы в рамках переговоров обсудить и попытаться урегулировать те вопросы, которые вынудили нас начать СВО», — сказал постпред РФ при ООН.

Небензя отметил, что ответственность за повреждения жилых домов и жертвы среди гражданских лежит на Киеве, поскольку украинские средства ПВО размещены не на окраинах городов, а в их центре. «В итоге обломки ракет или сбившиеся с курса украинские ракеты попадают в те объекты, в которые Россия и не целилась», — заявил он.

Накануне, 23 ноября, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что надежды врагов России на израсходование ее высокоточного оружия напрасны — объемы производства таких вооружений лишь увеличиваются.













