Простая математика: как с помощью ОФЗ обогнать инфляцию

Сейчас комбинация из нескольких простых механик инвестирования в государственные долговые бумаги может принести доходность значительно превышающую показатели текущей и прогнозируемой инфляции, из-за чего такие консервативные стратегии становятся особенно востребованными. О том, как это работает — в материале «Эксперта».

Больше, чем депозит

Биржевые инвестиции традиционно связаны с широким набором различных рисков, особенно растущих в период экономической нестабильности. В такие периоды обесцениваются акции даже самых крупных и стабильных компаний, а ожидания инвесторов от предстоящих дивидендных выплат далеко не всегда соответствуют действительности. При этом у многих участников рынка существенно меняются цели: если до кризиса инвесторы составляли портфели исходя из максимальных потенциальных процентных доходов на вложенный капитал, то после форс-мажорных обстоятельств их главной задачей становится хотя бы возмещение понесенных из-за обвала котировок потерь. Как максимум, самые успешные инвесторы стараются вернуть суммарную доходность хотя бы на уровень, близкий к текущей инфляции — сейчас сделать это непросто из-за ее двузначного годового показателя.

Тем не менее, на бирже в любой момент времени стабильно обращаются долговые ценные бумаги с наивысшими показателями ликвидности, приносящие повышенную в сравнении с многими другими инструментами доходность. И, как показывает практика, такие бумаги — ОФЗ — способны преумножить частный инвестиционный капитал даже в кризисных условиях.

ОФЗ — это облигации федерального займа, эмитентом которых выступает Минфин России в лице самого государства, им же гарантируются все выплаты по таким бумагам. Обычно номинал одной облигации составляет 1 тыс. рублей, и приобрести их инвестор может в любом количестве. В зависимости от ситуации в экономике, номинал бумаг может меняться в большую или меньшую сторону, но в заранее известный момент погашения держателям бумаг выплачивается их полная номинальная стоимость. До этого момента каждый держатель ОФЗ получает процентный доход в виде купонных выплат — он отличается в зависимости от периода обращения ОФЗ, а также их формата.

Так, в настоящий момент трехлетние ОФЗ дают доходность, близкую к 8,5% годовых, пятилетние — 9,2%, семилетние — 9,7%, от 10 лет и более — свыше 10%. Очевидно, что по своей доходности такие бумаги заметно выгоднее банковских депозитов, предельная ставка по которым сейчас не превышает 6,9% годовых. Это значительно ниже показателя инфляции с начала года, который на момент середины ноября составлял 10,7%.

Различные биржевые эксперименты показывают, что доходность консервативных портфелей ОФЗ значительно превышает аналогичные показатели большинства других вариантов биржевых стратегий. Так, по данным «Известий», портфель из ОФЗ, собранный в начале апреля этого года, на конец октября показал текущую доходность 10,9%, что выше инфляции с начала года и значительно больше, чем у портфелей из классических валют и акций российских компаний первого эшелона (минус 27,7% и минус 15,6% соответственно).

Несмотря на явную схожесть ОФЗ с банковскими депозитами (возврат точной суммы вклада в конце срока плюс процентный доход в течение всего периода), одно из важных преимуществ этих долговых бумаг в том, что государство гарантирует полную выплату номинальной стоимости и купонов, по сути закладывая под них все свое имущество — то есть сумма гарантий, в отличие от банковских вкладов, не ограничена 1,4 млн страховых выплат от Агентства страхования вкладов. Этот тезис подтверждают многие эксперты по инвестициям.

«Покупка ОФЗ имеет один неоспоримый плюс – это облигации, доходность которых гарантирует государство. Особенно интересны эти бумаги сейчас, когда набор инструментов для инвестирования ограничен», — рассказал в беседе с «Экспертом» основатель «Школы Практического Инвестирования» Федор Сидоров.

Вдобавок, ОФЗ благодаря развитой биржевой и внебиржевой финансовой инфраструктуре страны и максимально широкому охвату инвесторов имеют самую высокую ликвидность в сравнении с любыми другими долговыми инструментами на рынке: их можно в любой момент продать другому инвестору и получить за это не только рыночную стоимость, но и компенсацию части купонного дохода. При этом все ОФЗ обращаются внутри российского учетного контура (депозитариях) и поэтому держатели таких бумаг полностью защищены от зарубежных санкций.

Как выбирать ОФЗ

Хотя государственные облигации и лишены каких-либо кредитных рисков, процентные риски у них все равно сохраняются — к сожалению, к сожалению полностью застраховать от них инвесторов не способны никакие из существующих в природе активов. Поэтому держателю облигаций важно научиться управлять такими рисками.

По словам управляющего директора ИК «Иволга Капитал» Дмитрия Александрова, в первую очередь инвестору необходимо следить за инфляцией и ключевой ставкой — если есть ожидания их роста, ОФЗ, скорее всего, будут падать, и наоборот. Важно также и выбрать правильную инвестиционную стратегию, а для этого следует начать с определения инвестиционного горизонта.

«Выбор срока погашения бумаг напрямую зависит от целей инвестора. Если задача в том, чтобы сформировать портфель для какой-то покупки в далеком будущем, то можно брать бумаги соответствующей срочности: они дадут больше дохода, а возможное снижение цены в процессе обращения не будет негативно сказываться, так как бумага держится до погашения по 100% от номинала. Если же у инвестора нет четких задач по сроку, то я бы смотрел в сторону бумаг до 3 лет. Они не так сильно подвержены процентному риску, и уже способны дать адекватную доходность», — объясняет собеседник «Эксперта».

На российском рынке существуют три вида облигаций, у каждого из которых своя специфика.

Самый массовый и популярный — «классический» ОФЗ-ПД с фиксированными купонами на весь период обращения. Их кредитный риск состоит в том, что при росте инфляции и, соответственно, ключевой ставки купонная доходность будет снижаться относительно ставок в экономике, но верно и обратное — снижение ставок приведет к росту купонной доходности.

Второй вид — ОФЗ-ПК, платежи по которым меняются в обе стороны вместе с движением процентных ставок в экономике. Купонный доход по таким ценным бумагам привязан к процентной ставке однодневных межбанковских кредитов и депозитов в рублях RUONIA — она же напрямую зависит от ключевой ставки ЦБ.

Третий вид — ОФЗ-ИН с индексируемыми в зависимости от инфляции номиналом и размером купонных платежей. Такие бумаги помогают инвесторам защитить свои средства от воздействия роста цен, но снижение этого показателя может привести даже к отрицательной доходности на определенном промежутке времени.

Не стоит забывать о том, что поднять доходность от портфелей с государственными облигациями можно за счет их покупки на индивидуальные инвестиционные счета (ИИС), открыть которые сейчас можно практически в любом банке или брокере. Если инвестор получает свои доходы легально, отчитывается о них в ФНС и платит налог на доходы физлиц (НДФЛ), часть его суммы можно вернуть через покупку ОФЗ на ИИС. Такие счета открываются сроком на три года, а сумма их пополнения составляет до 1 млн рублей в год. При этом для сумм в пределах до 400 тыс. рублей в год действует налоговый вычет в размере 13% — по сути возврат части ранее выплаченного НДФЛ. Таким образом, покупка ОФЗ на сумму до 400 тыс. рублей в год помимо доходности самих бумаг в 8,5% (если брать трехлетние) принесет еще 13% доходности от возврата ежегодно, а это уже 21,5% годовых.

Деньги понадобятся

Опрошенные «Экспертом» специалисты по инвестициям уверены, что в ближайшие годы ОФЗ станут не только хорошей страховкой от турбулентности в экономике, но также смогут приносить более высокие доходности из-за того, что Минфину придется занимать больше средств на открытом рынке, а значит и премия к потенциальной доходности в момент размещения бумаг будет выше обычной. По крайней мере, в самом ведомстве заявляют, что предстоящие дефициты бюджета будут покрываться в первую очередь за счет эмиссии ОФЗ.

«ОФЗ – это защитный актив в ситуации нестабильности экономики, именно потому гособлигации пользуются стабильным спросом на внутреннем рынке. Тем более, что в последнее время Минфин размещает бумаги с высокой доходностью, но с длительным периодом размещения», — комментирует руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

Несмотря на это, Федор Сидоров из «Школы Практического Инвестирования» рекомендует потенциальным инвесторам тщательно взвешивать все риски и принимать решения исходя из инвестиционных горизонтов, а не самых высоких доходностей.

«Минфин наверняка будет вынужден размещать новые выпуски с повышенной доходностью для привлечения средств инвесторов. Не стоит в такой ситуации брать бумаги с долгими периодами, лучше покупать краткосрочные ОФЗ, которые принесут среднюю доходность», — говорит Сидоров.

С ним соглашается и Дмитрий Александров из ИК «Иволга Капитал», отметивший при этом высокую надежность и ликвидность такого инструмента в сравнении с остальными.

«ОФЗ — наиболее надежный и ликвидный инструмент долгового рынка. Если рассматривать короткие облигации, они похожи по своим характеристикам непосредственно на деньги, но также они приносят доход. Доходность по среднесрочным ОФЗ сейчас выше, чем банковские депозиты, и если умеренный процентный риск не смущает инвестора, это интересная и надежная покупка в плане кредитного качества», — подытожил Александров.