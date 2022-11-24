Большую часть вчерашних торгов рынок ждал протоколов заседания ФРС 1–2 ноября, на котором она подняла ставку на 75 б.п. – до 3,75–4%. Перед их публикацией акции, облигации и курс доллара вяло дрейфовали вниз: ничего особенно воодушевляющего от документа не ожидалось.
Протоколы финансовых мудрецов уронили доллар
Вчера вечером акции и казначейские облигации США подскочили, а доллар ускорил падение: протоколы последнего заседания ФРС по ставке оказались куда более «голубиными», чем ждали рынки
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