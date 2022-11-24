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Протоколы финансовых мудрецов уронили доллар

Глеб Баранов
24 ноября 2022, 00:45

Вчера вечером акции и казначейские облигации США подскочили, а доллар ускорил падение: протоколы последнего заседания ФРС по ставке оказались куда более «голубиными», чем ждали рынки

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