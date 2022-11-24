Путин предложил создать глобальную систему платежей на основе хавалы

Президент РФ Владимир Путин предложил модернизировать систему хавалы — неформальную финансово-расчетную систему на основе взаимозачета требований и обязательств между брокерами, и создать международную платежную систему на базе технологий цифровых валют и распределительных реестров. Об этом он заявил в ходе международной конференции Сбера по искусственному интеллекту и машинному обучению Artificial Intelligence Journey 2022.

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«Мы все хорошо знаем, что в условиях сегодняшних нелегитимных ограничений одна из линий атак — это платежи. Существующая сегодня система международных платежей — дорогостоящая, система ее корреспондентских счетов и регулирования находятся под контролем узкого клуба государств и финансовых групп. По сути, они хозяева жизни. Они реально монопольно все контролируют», — цитирует пресс-служба Кремля Путина.

В связи с этим президент РФ предложил объединить передовые технологии с «тысячелетним опытом человечества». В качестве примера он привел восточную систему хавала, которая обеспечивала взаиморасчеты еще задолго до появления западной банковской системы, до сих пор работает и «продолжает выполнять функции международных расчетов». Путин пояснил, что суть этой системы заключается в том, что отправитель отдает деньги брокеру в свой стране, а получатель сразу же получает их в другой через своего посредника.

«Брокеры со своей стороны производят взаиморасчеты между собой. Как сказали бы сейчас — по клиринговой схеме», — уточнил президент.

Глава государства подчеркнул, что «на базе технологий цифровых валют и распределенных реестров» можно было бы создать новую систему международных платежей. Причем, она была бы гораздо более удобной и безопасной для участников и, что немаловажно, независимой от банков и вмешательств третьих стран.

«Уверен, что что-то подобное будет развиваться. Потому что диктат монополистов никому не нравится и всем наносит реальный ущерб, кстати, и самим монополистам», — резюмировал Путин.

Хавала – способ расчетов с иностранцами, распространенный в Иране, который давно отключен от SWIFT.

