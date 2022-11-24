Путин рассказал, как искусственный интеллект помогает «Сберу» зарабатывать деньги

Президент РФ Владимир Путин на конференции «Сбера» по искусственному интеллекту (ИИ) рассказал, как этот банк при помощи ИИ зарабатывает деньги.

По его словам, в прошлом году каждый 6-й рубль банк заработал благодаря использованию этих технологий. При этом он напомнил, что «Сбер» одним из первых начал активное внедрение технологий ИИ, опробовал многое из того, что возможно было, на себе, передаёт РИА Новости.

«И результаты действительно очень хорошие, я бы сказал, впечатляющие. В 2022 году каждый 6-й рубль прибыли был заработан благодаря технологиям искусственного интеллекта, позволившим кардинально повысить удобство и качество сервисов банка для граждан и для корпоративных клиентов, для бизнеса», – резюмировал Путин.

