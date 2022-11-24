Рывок на Азербайджанском направлении

По итогам 2021 Россия заняла 3-е место в качестве внешнеторгового партнера Азербайджана (1-ое как поставщик товаров и 3-е как покупатель азербайджанских товаров, уступая только Италии и Турции). За 2015-2021 годы товарооборот Азербайджана с Россией увеличился в стоимостном выражении более чем в 1,5 раза — с 1,95 до почти 3 млрд долл. США. В физическом выражении — на 15% — с 3,9 до 4,5 млн тонн.

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Отличительной чертой торговли Азербайджана с Россией является ярко выраженный переход в сторону товаров более высоких переделов, что стимулирует переход страны на более высокие этажи добавленной стоимости, позволяет ей диверсифицировать экономику. Так, удельный вес машин, оборудования и транспортных средств в совокупном экспорте Азербайджана на рынок России вырос за 2015-2021 годы с 13,6 до 21%. В абсолютных значениях экспорт этих товаров вырос с 306 до 487 млн долл. США. Доля товаров химической промышленности в совокупном экспорте Азербайджана в Россию выросла за тот же период дс 6 до 10% (со 132,5 до 237,6 млн долл.).

Азербайджан является главным поставщиком полипропилена на рынок России. Полипропилен считается «экологически чистым» пластиком, который применяют при производстве товаров для пищевой и медицинской промышленности. Треть всего импортируемого полипропилена в Россию происходит из Азербайджана. В прошлом году Россия импортировала 55 тыс. тонн этой продукции (в стоимостном выражении — около 200 млн долл. США).

В 2022 году в виду необходимости переориентации торговых потоков наблюдается значительный рост торговли между партнерами. Согласно данным Государственного таможенного комитета Азербайджанской Республики, за январь-октябрь товарооборот Азербайджана с Россией вырос на 22,3% — с 2,24 до 2,87 млрд долл. США. Основу роста составил экспорт России в Азербайджан: он вырос на 30,4% (до 2,15 млрд долл.).

Рос и экспорт Азербайджана на российский рынок, увеличевшись на 3,2% (до 719 млн долл.). Сальдо торгового баланса Азербайджана в торговле с Россией было отрицательным и составило — 1,43 млрд долл.

Российский экспорт в Азербайджан в 2022 году увеличился за счет наращивания поставок зерновых (+25%, до 250 млн долл.), растительных жиров (+15%, до 90 млн долл.,), минерального топлива, нефти и нефтепродуктов (почти в 5 раз, до 310 млн долл.), черных металлов (+70%, до 140 млн долл.). В то же время, наблюдается сокращение поставок машин, оборудования и транспортных средств — оно составило более 40%, до 250 млн долл. Основная причина — сокращение производства в машиностроительном комплексе России (на 7,1% по итогам 9 месяцев 2022 года).

Согласно экспертным оценкам, нереализованный экспортный потенциал Азербайджана на рынок России составляет около 200 млн долл. (это дало бы +21% к уровню 2021 года). Он может бать реализован за счет наращивания экспорта овощей и фруктов (замещение поставщиков из недружественных стран), продукции химической промышленности, текстиля и изделий из него.

За последние 7 лет для торговли услугами России с Азербайджаном были характерны позитивные тенденции. Согласно данным ЦБ РФ, оборот торговли услугами увеличился с 503 млн долл. США в 2015 году до 661 млн долл. США в 2019 году. В том числе российский экспорт услуг в Азербайджан — с 300 до 467 млн долл. США, российский импорт услуг из Азербайджана — со 184 до 195 млн долл. США.

По итогам 2020 года внешнеторговый оборот услуг между Россией и Азербайджаном резко сократился (вдвое), составив всего 302 млн долл. США, основная причина — пандемия коронавирусной инфекции. В 2021 году наблюдалось постепенное восстановление — оборот достиг почти 400 млн долл. Основа торгуемых услуг — транспортные услуги (около 20%), личные, а также деловые поездки (около 60%).

Есть значительный потенциал расширения торговли транспортными услугами в виду активного развития альтернативных логистических маршрутов, в частности международного транспортного коридора «Север-Юг». Азербайджан является ключевым игроком на западном маршруте МТК «Север-Юг». В 2021 году грузопоток по МТК «Север-Юг» составил более 16,3 млн тонн. К 2030 году прогнозируется увеличение объема торговли по МТК «Север-Юг почти в 2 раза — до 31,7 млн тонн. Реализация этого потенциала потребует в том числе решения проблем западной ветки МТК «Север-Юг». Среди ключевых проблем на этом направлении, которые потребуется решить при активном участии Азербайджана и России, важно отметить следующие:

Отсутствие железнодорожного участка Астара — Решт, который протянется от границы Ирана и Азербайджана до города Решт, распоженного в северной части Ирана. Без этого участка фактически невозможно организовать регулярные перевозки грузов, в особенности товаров с высокой добавленной стоимостью, перевозимых в контейнерах.

Необходимость модернизации или реконструкции пунктов пропуска на российско-азербайджанской границе, включая пограничный переход Яраг-Казмаляр. В прошлом году количество автотранспортных средств, которые прошли через данный пункт, в 1,5 раза превысило его пропускную способность (170 тыс. единиц против 110 тыс.). Одновременно в Азербайджане возможности сопредельного таможенного поста Самур составляют боле 350 тыс. единиц (500 грузовых автомобилей в сутки в обоих направлениях).

Для решения этих «узких мест» потребуется ускорение инвестиционного сотрудничества между Азербайджаном, Россией и другими странами Каспийского региона в сфере транспорта. До настоящего времени инвестиции в транспортные проекты на этом направлении носили ограниченный характер

По оценкам Азербайджанской стороны, накопленные инвестиции России в экономику страны составляют 4,2 млрд долл. США за 2017-2021 годы. Россия занимает первое место среди инвесторов из СНГ и 3-е место среди всех инвесторов (уступая Великобритании и Турции). По различным источникам от 700 до 950 предприятий с российским капиталом работают в различных секторах экономики Азербайджана (около 200 полностью с российским капиталом). В Азербайджане работают такие крупнейшие российские компании как Газпром, Транснефть, Лукойл, КАМАЗ, ГАЗ, ВТБ, Сбербанк. В России функционирует дочерняя компания азербайджанской нефтяной корпорации SOCAR.

С учетом уже достигнутых успехов возникает вопрос о дальнейшем развитии отношений партнеров. Сейчас между Азербайджаном и Россией действует зона свободной торговли СНГ, с немногочисленными изъятиями торговля товарами осуществляется беспошлинно. Один из вариантов дальнейшего развития сотрудничества может стать углубление связей с Евразийским экономическим союзом.

На первом этапе такой шаг возможен в формате получения Азербайджаном статуса наблюдателя. По состоянию на конец 2022 года статус наблюдателя при Евразийском экономическом союзе имеют три государства: Узбекистан, Куба и Молдова (в октябре 2021 года ею было принято решение отозвать представителя в ЕЭК). Механизмы практического участия наблюдателей в деятельности Союза активно развиваются, например, Узбекистан с 2022 года подключен к проектной работе ЕАЭС по 4-м направлениям: вопросам климатической повестки, цифровизации грузовых железнодорожных перевозок, электронной торговле, реализации проекта «Евразийский агроэкспресс».

Второй этап может выражаться во вступлении в ЕАЭС, что дает следующие выгоды для Азербайджана: отмена таможенного контроля на границе с Россией; экспортные ограничения ЕАЭС (экспортные пошлины и количественные ограничения) не будут действовать в отношении страны; унификация технического регулирования снизит нетарифные барьеры в торговле с партнерами по ЕАЭС.