Российский МИД предостерёг Турцию от проведения наземной операции в Сирии

Проведение наземной операции Турции в Сирии может усилить напряжённость в регионе и привести к росту террористической активности.

Как передаёт РИА Новости, об этом заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

«Мы поддерживаем тесные контакты с турецкой стороной по сирийской проблематике, – подчеркнула она. – Мы понимаем озабоченности Турции по поводу угроз ее национальной безопасности».

При этом представитель МИД РФ, считает, что проведение наземной операции на сирийской территории лишь усилит напряжённость в регионе и приведёт к росту террористической активности.

Как ранее писал «Эксперт», руководитель президентской пресс-службы Дмитрий Песков указал на разногласия, которые проявляются в подходах России и Турции к выполнению Сочинского меморандума по Сирии.

Как убеждён представитель Кремля, достигнуть договорённости поможет дружеский характер отношений между Москвой и Анкарой. При этом он признал, что Россия понимает обеспокоенность Турции из-за обеспечения собственной безопасности. Но между тем, Песков предостерёг стороны конфликта от дестабилизирующих шагов, которые могут ещё больше осложнить положение дел.