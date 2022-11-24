Российские предприятия улучшили оценки делового климата

В ноябре оценки бизнес-климата улучшились за счет роста позитивных ожиданий компаний на ближайшие три месяца. Индикатор бизнес-климата Банка России увеличился до 0,9 пункта (+2,1 пункта). На фоне адаптации предприятий к последствиям частичной мобилизации текущие оценки производства оказались менее негативными, чем в октябре, однако ценовые ожидания компаний продолжили расти, следует из комментария Центробанка.

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«Основной вклад в повышение индикатора внесло улучшение краткосрочных ожиданий предприятий большинства видов экономической деятельности. Несмотря на сохраняющиеся в ряде отраслей нехватку квалифицированных работников и высокую экономическую неопределенность, в ноябре многие компании более оптимистично, чем в октябре, оценивали краткосрочные перспективы изменения производства и спроса. Наиболее заметно ожидания улучшились по предприятиям розничной торговли и сферы услуг», — говорится в обзоре ЦБ «Мониторинг предприятий: оценки, ожидания, комментарии».

Как отметил регулятор, к последствиям частичной мобилизации адаптировались компании большинства отраслей. Негативная динамика сохранилась только в добывающих и обрабатывающих производствах, особенно в производстве промежуточных товаров (металлов, древесины, бумаги, кокса и нефтепродуктов), под влиянием действия экспортных ограничений в условиях санкций.

«В ноябре спрос у предприятий большинства отраслей был несколько выше, чем месяцем ранее. Оценки спроса были сопоставимы с уровнями августа – сентября 2020 г., периода второй волны пандемии COVID-19. Наиболее благоприятная ситуация наблюдалась в энергетическом комплексе. Самые негативные оценки были характерны для строительных компаний из-за заметного охлаждения спроса в сегменте жилищного строительства», — отметили в ЦБ.

В опросах Банка России ежемесячно участвуют более 13,6 тыс. предприятий.