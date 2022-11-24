Под Волгоградом предотвратили теракт на газопроводе «Южный поток»

ФСБ сообщила о задержании граждан РФ, причастных к подготовке теракта на газопроводе «Южный поток» в Волгоградской области.

Об этом пишет «Интерфакс».

«В результате проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий предотвращена попытка совершения украинскими спецслужбами диверсионно-террористического акта на газопроводе "Южный поток", по которому осуществляются поставки энергоносителей в Турцию и Европу», — цитирует агентство сообщение ведомства.

Уточняется, что россияне действовали по указанию украинских спецслужб. У злоумышленников изъяты четыре магнитные мины, 4 кг пластита, взрыватели замедленного действия, 593 тыс. руб. и средства связи, содержащие переписку и переговоры с куратором из спецслужб Украины. Кроме того, обнаружены инструкции по сборке и установке взрывного устройства, а также передаче денежных средств и координаты места совершения подрыва.

Следственное управление ФСБ возбудило уголовное дело по статьям 30, 205 («Приготовление к террористическому акту»), 205.4 («Организация террористического сообщества и участие в нем»), 222.1 («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств») УК РФ.

«Южный поток» из четырех ниток общей мощностью 63 млрд куб. м газа должен был пройти через Черное море в Болгарию. Проект заменили «Турецким потоком» на 31,5 млрд куб. м из двух ниток, однако мощности по доставке газа на берег Черного моря «Газпром» построил по изначальному замыслу.

В октябре президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом в Астане заявил, что была совершена попытка подорвать «Турецкий поток». Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что при попытке подрыва трубопровода были арестованы диверсанты.

Напомним, в сентябре в результате подрыва произошла разгерметизация трех ниток системы «Северный поток» в Балтийском море. Спецслужбы Швеции пришли к выводу, что инцидент на газопроводах является диверсией.