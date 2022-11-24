«Ростех» представил модифицированные телескопы для астрофотографии

Холдинг «Швабе» (госкорпорация «Ростех») разработал четыре обновленные модели линейки телескопов для астрофотографии «Астро-Апо».

«Модельный ряд новых телескопов на базе объективов-апохроматов от Лыткаринского завода оптического стекла (ЛЗОС) включает изделия с разным диаметром объектива и светосилой: 100/8, 105/6.2, 123/6 и 130/6. С их помощью пользователи могут наблюдать свыше ста небесных тел из каталога Мессье — это планеты, эллиптические и спиральные галактики, звездные скопления, разные виды туманностей», — сообщили в пресс-службе «Ростеха».

Запуск серии «Астро-Апо» был анонсирован в прошлом году. В новой модификации бленду каждого объектива разработчики изготовили аддитивным способом, что уменьшило вес устройств. «Модели оснастили двухскоростным фокусером высокоточной наводки на резкость при наблюдении и фотографировании. Он выдерживает до пяти килограммов аксессуаров: астрономических камер, фильтров и диагональных зеркал», — указывается в пресс-релизе.

Отмечается, что телескопы будут производиться индивидуально под каждого заказчика.

По словам генерального директора ЛЗОС Александра Игнатова, новые телескопы успешно прошли температурные и транспортные испытания, а также были протестированы на вибростенде, подтвердив надежность своей конструкции и оптики. «Для того чтобы учесть все пожелания заказчика, наши специалисты применили индивидуальный подход в сборке и юстировке каждого устройства. Cледующая партия устройств будет создана уже с учетом высказанных замечаний», — подчеркнул Игнатов.

ЛЗОС славится качественными апохроматическими объективами, которые считаются эталонными. Конструкторы предприятия оснастили новинку двухскоростным фокусером собственной разработки, позволяющим осуществлять высокоточную наводку на резкость.