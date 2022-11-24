Самыми популярными закупками в ноябре в Подмосковье стали хозяйственно-бытовые товары

Сумма закупок в Электронном магазине для бизнеса Подмосковья достигла 93,9 млрд рублей с 2018 года. Свыше 5 тысяч заказчиков совершили более 860 тысяч закупок. Об этом сообщила пресс-служба комитета по конкурентной политике области.

На данный момент на портале размещены разноплановые закупки от 15 до 2 млн рублей со средней стоимостью контракта – 165 тысяч рублей, процент участия СМП достиг 60%.

В ноябре 2022 года рейтинг самых популярных закупок на портале возглавили:

Закупка хозяйственно-бытовых товаров для школы – 228 710 рублей;

Поставка канцелярских товаров – 242 917 рублей;

Поставка зимней спецодежды – 297 000 рублей;

Поставка системных блоков и комплектующих – 299 290 рублей;

Поставка лекарственных препаратов для медицинского применения – 459 030 рублей.

«По итогам трех кварталов 2022 года на базе Электронного магазина было реализовано 99 тысяч закупок на общую сумму 15,7 млрд рублей, а экономия составила 2,2 млрд рублей», - сообщила министр Правительства Московской области по конкурентной политике Елена Волкова.

Электронный магазин позволяет заключать контракты менее чем за сутки, обеспечивать предпринимателей гарантированным рынком сбыта, а заказчикам выбирать наилучшее для себя предложение от закупки школьных мелков до курсов повышения квалификации.