Специалист ЦБ дал советы, как не увязнуть в долгах при кредитовании

Прежде чем взять кредит, необходимо хорошо подумать, зачем он нужен и действительно ли так необходима вещь или услуга, которую планируется оплатить с помощью заемных средств. Такую рекомендацию дал советник руководителя Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Александр Коланьков. В Telegram-канале «ФинЗОЖ эксперт», он рассказал, на что еще нужно обратить внимание, прежде чем оформлять кредит.

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«Второе, что нужно сделать, это проанализировать свой семейный бюджет. Нужно посмотреть, насколько уровень доходов позволяет обслуживать кредит, чтобы своевременно оплачивать проценты и своевременно погасить сам кредит. Нужно заложить эти деньги в расходы, чтобы четко понимать, через сколько месяцев или лет удастся рассчитаться», — сообщил Коланьков.

Третье правило, по его словам, заключается в том, чтобы ответственно относиться к своевременной оплате процентов и погашению долга. Если нарушать сроки, это негативно отразится на кредитной истории. Правило четвертое — не бояться обращаться в кредитную организацию, если возникли сложности с обслуживанием долга, отметил специалист. Не нужно прятаться от кредитора, лучше сразу обсудить вопрос реструктуризации, либо запросить кредитные каникулы, если речь идет об ипотеке.

«И последнее — обязательно проверяйте наличие лицензии у компании, не связывайтесь с нелегальными кредиторами, потому что, если ваши права будут нарушены, Банк России не сможет помочь. Обязательно проверяйте наличие лицензии на сайте Банка России», — уточнил Коланьков.