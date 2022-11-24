Специалист ЦБ дал советы, как не увязнуть в долгах при кредитовании

Прежде чем взять кредит, необходимо хорошо подумать, зачем он нужен и действительно ли так необходима вещь или услуга, которую планируется оплатить с помощью заемных средств. Такую рекомендацию дал советник руководителя Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Александр Коланьков. В Telegram-канале «ФинЗОЖ эксперт», он рассказал, на что еще нужно обратить внимание, прежде чем оформлять кредит.
«Второе, что нужно сделать, это проанализировать свой семейный бюджет. Нужно посмотреть, насколько уровень доходов позволяет обслуживать кредит, чтобы своевременно оплачивать проценты и своевременно погасить сам кредит. Нужно заложить эти деньги в расходы, чтобы четко понимать, через сколько месяцев или лет удастся рассчитаться», — сообщил Коланьков.
Третье правило, по его словам, заключается в том, чтобы ответственно относиться к своевременной оплате процентов и погашению долга. Если нарушать сроки, это негативно отразится на кредитной истории. Правило четвертое — не бояться обращаться в кредитную организацию, если возникли сложности с обслуживанием долга, отметил специалист. Не нужно прятаться от кредитора, лучше сразу обсудить вопрос реструктуризации, либо запросить кредитные каникулы, если речь идет об ипотеке.
«И последнее — обязательно проверяйте наличие лицензии у компании, не связывайтесь с нелегальными кредиторами, потому что, если ваши права будут нарушены, Банк России не сможет помочь. Обязательно проверяйте наличие лицензии на сайте Банка России», — уточнил Коланьков.