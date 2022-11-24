Чем грозит потолок цен на газ

На этой неделе Еврокомиссия (ЕК) открыла «страшную тайну» - ценовой потолок на газ. Урсула фон дер Ляйен со своими подчиненными считает «безопасным ценовым потолком» 275 евро (283 доллара) за МВт-час. В ЕК утверждают, пишет Oil Price, что это временный и тщательно выверенный механизм, который будет автоматически использоваться при резких скачках цен на «голубое топливо».

В Брюсселе довольны и даже гордятся проделанной работой, но рынок, о котором так пекутся еврочиновники, в ужасе. Трейдеры предупреждают, что ни о какой безопасности не может быть и речи и что использование ценового потолка на газ может причинить непоправимый ущерб энергетическому рынку Старого Света.

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«Даже краткое вмешательство будет иметь сильные, непредвиденные и непоправимые последствия,- говорится в заявлении Европейской федерации электроэнергетических трейдинговых компаний (EFET),- и навредит царящей на рынке уверенности, что цена газа известна и прозрачна».

Угроза ценового газового потолка на газовые контракты на поставки в следующем месяце окажет на рынок сильнейшее давление и резко уменьшит его транспарентность. Но самой опасной специалисты считают идею ЕК привязать цену базовых газовых фьючерсов в Европе к цене сжиженного газа (СПГ) на спотовом рынке. Это, кстати, является одним из двух условий использования ценового потолка. Первое – превышение в течение не менее двух недель цены фьючерсов TTF на уровне 275 евро за МВт-час, а второе – разница не менее 58 евро в ценах между TTF фьючерсами и СПГ в течение 10 торговых сессий за две календарные недели. При их выполнении в дело будут вступать регуляторы со своим ценовым потолком, согласно которому фьючерсы дороже 275 евро за МВт-час просто не будут приниматься.

В ЕК уверяют, что это обеспечит стабильность финансовой системы и фьючерских рынков, но на самих рынках к этому утверждению относятся скептически. Особенно тревожит специалистов привязка фьючерсов к СПГ, потому что рынок СПГ менее ликвиден и более волатилен, чем рынок TTF, базирующийся на реальных транзакциях. Встревожен, кстати, переносом торговли с бирж на внебиржевые рынки, которые менее прозрачны и менее регулируемы, и ЕЦБ. Трейдеров также беспокоит то, что ценовой газовый потолок вводится без проверки. Они даже сравнивают его введение с установкой воздушной подушки после аварии, а не до столкновения.

ЕК заявила, что ценовой потолок на газ вступает в силу 1 января 2023 года, т.е. менее чем через полтора месяца. Естественно, провести проверки в столь короткое время невозможно.

Имеется еще один настораживающий момент, который, между прочим, может оказаться самым серьезным и который не связан ни с торговлей, ни с финансовыми рынками. Несколько европейских стран боятся, что ценовой потолок на газ спровоцирует повышение спроса на него в тот момент, когда спрос должен снижаться.

На это опасение у Еврокомиссии есть ответ - уже оговоренный и работающий механизм экономии энергии. Этот механизм обязательный, но пару месяцев начала действовать его добровольная версия. Однако остаются без ответов вопросы: достаточно ли его и не приведет ли его использование к каким-нибудь непредвиденным последствиям.

